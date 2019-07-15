　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

多維TW／港同運人士：同性行為在港仍是「罪」行

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼517同婚專法表決三讀通過。（圖／記者李毓康攝）

▲517同婚專法表決三讀通過。（圖／本報資料照）

文／黃奕霖 李虎門

多維：5月17日，台灣同婚專法三讀通過，作為近鄰的香港社會及香港同志運動者，是如何評價台灣同婚合法化的歷程與結果？

陳諾爾：以台灣同志來說，可能在爭取平權的過程仍遭遇反同性戀的聲浪，加上2018年底有關同志議題的公投結果，讓台灣同志可能因為這些經驗感到受挫，但在香港同志眼中，「好羨慕喔、很好喔」，因為台灣同志的權益已經引領亞洲。

請繼續往下閱讀...

舉例來說，台灣除了同婚合法化之外，對於同志權益的保護、反歧視法案等，行之有年。更進一步來說，不會因為性傾向就將職員開除，或者是影響個人就業、升職培訓等。但在香港，這些是沒有保障，甚至香港刑事法的規定，某類型的男男性行為（肛交）是犯法，直到今（2019）年5月30日，本人在司法覆核的案件才將之推翻。不過，即便香港法院判決「推翻」，還是不影響香港《刑事罪行條例》118條的存在。

無論是同志婚姻、平權保障、性罪刑，香港遠遠落後台灣。所以，若要評價台灣同婚合法化歷程與結果，其實是反思香港的同志權益，還有香港的現在，離「婚姻」太遙遠了。

讓人不解的是，台灣同婚專法竟排除「外籍人士」。倘若台灣允許，對兩地關係而言會是利多，除了香港同志不必再大老遠飛往加拿大，改為直飛台灣即可，不僅對台灣經濟有正面效果；而當這群人再回到香港，又能推助同志平權的發展。

多維：據香港大學2018年針對同志議題所做民意調查，有逾半香港市民（50.4%）支持同性婚姻，並有約七成受訪者支持立法禁止性傾向歧視，在這樣的民意基礎支持下，政府對性別平權的態度為何？

陳諾爾：總體來說，香港社會對同志態度，要切割來看是哪類型議題。如果談同性婚姻，反對聲音還是比較大；至於反性傾向歧視，目前香港社會是比較能接受的。

事實上，台灣早在2003年、2007年就分別制定了法令，保障同志教育和工作領域不得有性別、性傾向差別待遇。所以，台灣社會幾乎未再討論反性傾向歧視，都在談論同志婚姻權。但對香港同志最重要的議題，其實是「反性傾向歧視法」。

以現況來說，已有好多份研究報告顯示，大部分香港人是支持反性傾向歧視立法；而認真說來，要在香港立法會「數票」的話，也一定會通過。

可惜的是，香港議員很難以私人草案方式進入立法程序，只能仰賴政府推動。至於香港政府的態度，他們長期對外宣稱支持同志平權、反對性傾向歧視，其實在做法上並不積極。

以近期香港入境處主任的同志伴侶訴訟案來說，為何同性配偶不能與其他異性配偶享有醫療、合併報稅、評稅等福利？因此，他們在2015年向香港法院提起訴訟。

前面幾次判決中，法官均裁定政府敗訴，但港府輸了也不認，直到終審法院才確定。不只這個案件，包括之前W變性人的婚權案，每個案件港府都要打到終審法院，其實在中間就可選擇放手，為什麼一定要打到最後？在此過程，我沒有看到港府對於同志平權存在任何支持。

也因此，香港的反性傾向歧視法在程序上就遭遇很大的困難。而這20年來，只有在1997年曾經表決過一次，結果只差一票，之後就再也沒有放上立法會表決。

多維：事實上，香港直至1970年，才由基督教形式的婚姻制度取代大清國律例的一夫一妻多妾制，在這樣的制度變遷以及文化脈絡下，香港社會對同性族群的想像及看法是否會有所影響？

陳諾爾：非常同意，尤其是教育的部分。從英國殖民開始，教會在香港就能獲取很多優勢，香港有超過一半的學校都是泛基督教會主辦。我本人就不是基督徒，卻也上了教會學校，還經歷了每星期都有的聖經課，不只必修必考，還須及格才准晉級。

在那佔50%的教會學校裏，老師會告訴學生：手淫是罪、同性性行為也是罪。甚者，學校會聘請「明光社」來教導學生同性戀是罪惡，訴說同性戀是不道德、不要變成同性戀。那麼，有很多學生在這種教育環境被影響，認為同性戀是不正常、變態、噁心的。

所以，個人覺得在文化上，同性戀在大陸內地和台灣，頂多是沒生孩子、沒能讓父母抱孫，是以傳統文化視角來對待。但在香港，還是一種「罪」。罪，不單指刑事罪行上的「crime」，還有宗教意義上的「sin」。因此，香港泛基督教文化加上中國固有儒家思想，確實加重了香港社會的反同力度，這是香港同性婚戀要越過的兩座大山。

要特別一提的是，香港教會對政府也有很大影響，像是香港特首林鄭月娥，她曾「公開」自己是天主教徒，意味著她幾乎每星期都會前往教堂，而香港教會也多次發文宣示，「反對」反性傾向歧視的立法；既然教會已聲明不需立法，那麼，林鄭月娥會背起「壞」教徒的名聲？會為反性傾向歧視而立法？答案呼之欲出。

多維：從您投身同志運動以來，香港社會有何變化？未來，香港同志爭取權益的這條路，未來會有哪些方向呢？

陳諾爾：香港社會對同志的想法還是有很大的改變。首先，儘管在法律上還沒有完全剔除，但同性性行為在香港已經實質性地除罪化了；再者，此前同性同居伴侶也已列入《家庭暴力條例》等，這是一個很大的變革。

我個人也認為香港司法還是可信的，尤其性傾向歧視的議題，並無觸及北京管制，況且即便是中國大陸，也已有保障性傾向的判決。

像是去年，有內地的同志因受雇主歧視而提告，法庭也依據內地勞工法例，判決同志應在職場受到相同保障。換句話說，香港同志權益比大陸內地還要落後。

再來，香港變性人可以結婚，竟然是等到2017年！而在中國大陸2007年就已批准了第一例跨性別人士結婚，大陸整整比香港早了十年。至於刑事法，大陸和台灣從來都未把同志性事入罪，而香港還列為「犯罪行為」。所以，就香港目前的情況，除了不斷訴訟，透過法院的判決來推進之外，也沒有其他太好的辦法。另外，就是期待「外籍同志」能在台灣結婚囉。

ET快訊
國民黨協助韓國瑜成立台北辦公室　主要對手鎖定柯文哲
國民黨對比民調／2020總統「三腳督」　柯文哲5組全贏蔡英文
1周前神預言！黃暐瀚解說「只錄韓國瑜版本」　曝2直接原因：大

關鍵字：多維TW,同婚,香港

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！他淚喊「底褲都是」...過來人秒懂：超猛

愛穿夾腳拖？　當心走路變內八、膝關節退化

到藥妝店買一包衛生棉　她結帳「連遇3關卡」噴1353元逃出...崩潰！

遠見／不務正業男子Ayo：勇敢單飛，是為累積回鄉的能量

多維TW／港同運人士：同性行為在港仍是「罪」行

多維TW／「韓式理性」打選戰　黑到發亮才會贏

接蛋糕訂單！奇葩客要求加「325隻魩仔魚」：這樣鈣質剛剛好...他傻爆眼

易開罐拉環斷了「一張A4紙神救援」...他56秒實測驚呆網　爆開瞬間超療癒

善耕365／借鏡法國沙龍文化　花東音樂營250學子激盪新思維

掛超大「午休中」標示！顧客無視：有營業嗎...老闆傻眼　網笑：眼睛裝飾用

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望

搞威柴打疫苗激動狂唸像被虐待　趴媽肩怒譙...醫生：講國語就好

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

煞不住！騎士雙黃線上蛇行鬼切 下秒後方逆向三寶直接撞慘被輾

爽吃「金黃惡魔果實」嚇奔廁所！他淚喊「底褲都是」...過來人秒懂：超猛

愛穿夾腳拖？　當心走路變內八、膝關節退化

到藥妝店買一包衛生棉　她結帳「連遇3關卡」噴1353元逃出...崩潰！

遠見／不務正業男子Ayo：勇敢單飛，是為累積回鄉的能量

多維TW／港同運人士：同性行為在港仍是「罪」行

多維TW／「韓式理性」打選戰　黑到發亮才會贏

接蛋糕訂單！奇葩客要求加「325隻魩仔魚」：這樣鈣質剛剛好...他傻爆眼

易開罐拉環斷了「一張A4紙神救援」...他56秒實測驚呆網　爆開瞬間超療癒

善耕365／借鏡法國沙龍文化　花東音樂營250學子激盪新思維

掛超大「午休中」標示！顧客無視：有營業嗎...老闆傻眼　網笑：眼睛裝飾用

新Nissna Juke首張預告曝光　「跨界休旅先驅」將於9月3日亮相！

中職／統一與西武雙獅會　贈送王子大飯店住宿券

「團結的開始」郝龍斌：希望韓國瑜儘速請益黨內菁英同志

命理師卜卦總統大選「四大天王」　三人「同卦象」只有他不一樣　

張學友、碧昂絲合唱《獅子王》主題曲！15s版本流出網跪了

范冰冰爆「假分手」陰謀論！　情變後首鬆口：會努力

高雄草衙道包廂有「保齡球道」超狂！　2小時要價9900元求婚聚餐都包辦

六福拿下五星飯店唯一三星溯源認證　強攻美食展力拚400萬元業績目標

《101》的「他」成功擠進出道圈　第10卻慘遭攻擊…公司聲明「提告造謠者」

綠營籲韓國瑜辭職選總統　杏仁哥轟：我反對！兩套標準

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王..

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活..

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高..

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經..

準颱風丹娜絲路徑圖曝光　周三四..

準丹娜絲逼近！氣象局不排除發颱..

中壢小屁孩踩椅子被勸　媽惱羞狂..

店家送錯菜！他見點菜單筆跡傻了

第5號颱風「丹娜絲」最快周一生..

鹹酥雞老闆嗆：沒達低消別買了　..

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

雨天停草叢邊！螞蟻大軍爆竄愛車

5號颱風「丹娜絲」不排除本周生..

更多熱門

相關新聞

林鄭月娥想下台被拒？北京：沒聽說過

英國《金融時報》近日引用知情人士說法，指香港特首林鄭月娥多次提出請辭，但都被北京當局拒絕，並要求她留在香港，清理「自己造成的混亂」。對此，大陸外交部發言人耿爽表示，沒聽說過這個情況，並強調中央支持林鄭月娥依法施政。

快訊／林鄭月娥想下台　北京要她收拾

港府民間矛盾未解 傳媒公會、沙田「反送中」遊行接力登場

馬批蔡惡修公投法　沒資格批港府

遊艇故障　海巡頂30度高溫修復

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 韓國瑜 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台銘

墾丁民宿偷情！40歲女教授門一開糗了

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

閨蜜失蹤30年！鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」姊妹爆哭：是她

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下句酸爆

藍營誰勝算最大？ 命理師：他90%會當總統

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

LIVE／總統初選民調　韓國瑜44%、郭台銘27%

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活著你是孫子

快訊／總統初選落敗...郭台銘擬出國散心

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經　女加油員回嗆閉嘴了

蕾菈比基尼辣翻　一舉手腋毛炸出

更多

最夯影音

更多

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面