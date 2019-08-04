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俄3醫科「超美女學霸」自願從軍！徒手能裝80kg彈頭　還要參加國際坦克大賽

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▲▼（圖／翻攝自RGRU）

▲3名女軍醫。（圖／翻攝自RGRU

黃心瑀編譯／綜合報導

「國際坦克兩項賽（Международный танковый биатлон）」在8月3日登場，有別於以往大家在賽事上只能看見男性軍人的場面，今年俄羅斯特別派出了3名高學歷出身的女軍醫，首次與T-72B3和T-80UE-1坦克一同亮相，引起相當大的關注。

每屆的軍事比賽當中，焦點總是著重於各國推出的新型武器，不過今年卻聚焦在這三名來自俄羅斯、擁有超高學歷的女軍醫。三人分別為畢業於國立莫斯科大學的安娜史塔西亞（Анастасия Баранова）和瑪琳娜（Марина Пушкарева），以及來自伏爾加格勒國立醫科大學的達莉亞（Дарья Сиротенко）；其中安娜史塔西亞是藥劑師，瑪琳娜是外科醫生，而達莉亞則是一名內科醫生，三人都在一家名為Yampolsky（медицинская рота Ямпольского полка）的軍連醫療機構裡服務。

除了擁有專業的醫療技能之外，三人的自身條件也都相當優越，裡面身高最矮的是170公分的達莉亞，而最高的則是擁有185公分的中尉安娜史塔西亞；每個人都擁有非常良好的體力跟保持運動的習慣，但在成為真正能夠駕馭坦克的工作人員之前，三人都在地區培訓中心經歷過嚴格的訓練，已經通過最嚴格的醫學和心理測驗。

三人的培訓生活十分辛苦，與一般的士兵一樣得6點起床訓練，並接受持續好幾個小時的高強度訓練；在操作坦克方面，三人也不諱言的表示有一定的難度，坦克的彈藥需要手動裝載，每個空心裝藥重量為19公斤，若是再加上炸藥的重量，就會多上10公斤，來到29公斤；為了完全裝備T-80主戰坦克（T-80U），這些女孩不得不徒手將約80公斤的破甲彈頭，抬離地面約1.5公尺的高度裝載，而這項需要強健體力的工作，也是許多女性被迫放棄成為坦克工作人員的原因之一。

報導中指出，在以良好的成績結束培訓之後，安娜史塔西亞最終成為了坦克車的指揮官，瑪琳娜成為槍手操作員，而達莉亞則是負責駕駛的部分；她們將出現在今年國際冬季坦克兩項賽的賽場上，但並非正式參賽，也不會被列入正式成績之內；儘管如此，三人在賽前已經引起許多人的關注，想必在場上正式出現時會更會成為當天的焦點之一。

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關鍵字：國際坦克兩項賽,Международный танковый биатлон,軍醫,坦克兩項賽,女軍醫,俄羅斯,國際軍武

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