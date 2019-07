以色列「箭式三型」在美測試　成功攔截外大氣層導彈！

▲箭式3型攔截飛彈可攔截高層大氣層的目標。(圖/路透)

國際中心/綜合報導

以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)28日表示,與美國一起合作研發的「箭式3型(Arrow 3)」飛彈防禦系統已經在阿拉斯加科亞迪克(Kodiak)太平洋航太中心(Pacific Spaceport Complex)通過攔截測試,未來將有能力應付來自伊朗或其他地區的彈道飛彈。

綜合外媒報導,因為以色列的國土並不大,無法測試反彈道攔截系統的真實性能,所以尋求美國;而美國也願意提供該相關協助。這次的的飛彈試驗中,美國薩德攔截系統(THAAD)的AN-TPY2雷達也一同參與了該測試,追蹤箭式3型的飛行路徑,並證明它具備「攔截外大氣目標的能力」。

