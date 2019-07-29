以色列「箭式三型」在美測試　成功攔截外大氣層導彈！

▲箭式3型攔截飛彈可攔截高層大氣層的目標。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）28日表示，與美國一起合作研發的「箭式3型（Arrow 3）」飛彈防禦系統已經在阿拉斯加科亞迪克(Kodiak)太平洋航太中心（Pacific Spaceport Complex）通過攔截測試，未來將有能力應付來自伊朗或其他地區的彈道飛彈。

綜合外媒報導，因為以色列的國土並不大，無法測試反彈道攔截系統的真實性能，所以尋求美國；而美國也願意提供該相關協助。這次的的飛彈試驗中，美國薩德攔截系統（THAAD）的AN-TPY2雷達也一同參與了該測試，追蹤箭式3型的飛行路徑，並證明它具備「攔截外大氣目標的能力」。

Secret Israel, U.S. missile test in Alaska a big success, says Netanyahuhttps://t.co/HrBv5ejaB4 pic.twitter.com/iTEPzpeIJU — Haaretz.com (@haaretzcom) July 28, 2019

據報導，美國飛彈防禦局（MDA）主任喬‧希爾（Jon Hill）表示，這次是相當成功的測試，對於箭式飛彈系統發展是一很重要的里程碑，這是一場很棒的跨國行業合作，同時也祝賀以色列的成功；協助以色列提升國家導彈防禦能力，對抗許多威脅。

據瞭解，以色列的多層防禦系統現在分成4部分，分別是最低空的鐵穹防禦系統（Iron Dome），攔截高度落在5~70公里；「大衛吊索」（David's Sling），攔截高度落在40~160公里；箭式2型（Arrow-2），攔截高度落在90~150公里；而箭式3型（Arrow-3）的攔截高度目前還不確定。

▼箭式3型（Arrow-3）。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）

