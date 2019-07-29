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共軍演練越線！　國防部：有信心守護家園，維護主權

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▲共軍軍事演練越線。（圖／翻攝自Facebook／Lu Li-Shih）

▲呂禮詩表示，雖然演練區距澎湖西嶼仍有150公里遠，但已有部分超越海峽中線。（圖／翻攝自Facebook／Lu Li-Shih）

實習記者施怡妏／綜合報導

自昨晚浙江海事局發布「浙航警0623」航行警告後，廣東海事局今（29）晨發布「粵航警0164」航行警告。共軍近日在東南沿海進行軍事活動，前海軍新江艦長呂禮詩今在臉書貼文指出，「真正的東山島演習是29日凌晨6點開始，雖然演習位置距澎湖西嶼仍有150公里遠，但已有部份超越海峽中線。」

共軍在南北同時進行軍事演習，依據布告中的演練區域經緯，位在於東山島海域。前海軍新江艦長呂禮詩在個人臉書貼文指出，軍事活動位置在金門大帽山西南55.5公里處；雖然操演區距澎湖西嶼仍有150公里遠，但已有部分超越海峽中線！

國防部表示，面對敵情的變化與威脅，國軍會持續強化部隊提升防衛能力，有足夠的信心捍衛國家安全守護家園，維護中華民國的自由、民主和主權。

東山島位於中國福建省南部沿海，隸屬於福建省漳州市東山縣，是福建省第二大島，也是中國第七大島，四面環海，東面台灣海峽，西面是詔安縣，西北面是雲霄縣，東北面是漳浦縣，曾獲得中國優秀旅遊縣、福建省最家旅遊目的地、福建十大美麗海島等稱號。

▼廣東海事局今晨發布「粵航警0164」航行警告。（圖／翻攝自Facebook／Lu Li-Shih）

▲共軍軍事演練越線。（圖／翻攝自Facebook／Lu Li-Shih）

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關鍵字：共軍,東山島,廣東海事局,軍事演練,大陸軍武

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