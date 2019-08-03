浪漫七夕在台南　金曲歌王謝銘祐與人氣歌手GAIL同台獻唱

▲台南市文化局在藍晒圖文創園區舉行「星光派對」演唱會，邀請金曲歌王謝銘祐與泰國的人氣歌手甜美小公主GAIL（蓋兒）同台獻唱，黃偉哲市長到場致意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



浪漫的七夕即將到來，由台南市文化局舉辦的「台南七夕愛情嘉年華」在8月1日起已熱烈展開各項活動，3日傍晚於藍晒圖文創園區舉行「星光派對」演唱會，特別邀請到金曲歌王謝銘祐與泰國的人氣歌手甜美小公主GAIL（蓋兒）同台獻唱台語歌曲「心花開」。

黃偉哲市長親自蒞臨現場與兩位歌手合影致意，祝福現場市民朋友都在美妙的歌聲中度過屬於台南的浪漫夜晚。



文化局表示，本屆活動為吸引年輕朋友們共襄盛舉，「星光派對」不僅邀請高中街舞社團展現舞藝，更由S.F.C街舞團體演唱以RAP流行歌曲元素為七夕活動譜寫的月老饒舌歌，創意十足；晚上的星光派對演唱會，由今年特別為七夕譜寫愛情城市之歌《七月七》的金曲歌王謝銘祐演唱多首浪漫情歌。

此外，謝銘祐與泰國的人氣歌手甜美小公主GAIL（蓋兒）同台獻唱台語歌曲「心花開」掀起本日活動最高潮，壓軸則在人氣歌手甜美小公主GAIL（蓋兒）浪漫的情歌演唱中畫下句點。





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