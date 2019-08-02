正面衝擊台灣觀光！70萬陸客不來　他提醒政府需做這3件事

▲陸客不來讓許多觀光業者跳腳 。（圖／記者張一中攝）

記者蔡玟君／台北報導

陸客來台自由行喊卡，讓許多台灣觀光業者急跳腳，現在據傳大陸官方更將進一步限縮團客來台，若成真無疑讓台灣觀光業雪上加霜。老爺酒店集團執行長沈方正表示，由於大陸方面並沒有給任何緩衝期，因此這半年內對台灣觀光的正面衝擊不可避免，他也認為政府應該開始做3件事因應，包括立即召集以陸客為主的業者商討，同時盤點新南向旅客來源是否能替代。

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▲老爺酒店集團執行長沈方正。（圖／老爺酒店集團提供）

沈方正指出，台北老爺酒店客源有8成是日本旅客，而礁溪老爺酒店則以國旅客為主，因此陸客不來對老爺來說沒有太大影響，但由於大陸突然宣布8月起停發陸客來台自由行通行證，現在更有消息指出將進一步限縮團客來台，若是成真，在年底前對台影響可能會擴大，而陸客不來，這半年內對台灣觀光業的衝擊已是不可避免，可說是正面衝擊。

▲陸客不來台玩，台灣觀光怎麼辦？（圖／記者季相儒攝）

近年台灣開始新南向政策，積極開闢東南亞客源來台，包括開放泰國、汶萊及菲律賓來台免簽證，且同意停留天數為14天，沈方正指出，政府現在必須盤點新南向旅客來源是否能有效替代陸客不來的影響。

▲據傳大陸將進一步限縮團客來台。（圖／ETtoday資料照）

目前台灣仍有許多觀光業者以陸客為主要客源，因此陸客不來，對這些業者影響可說是首當其衝。沈方正建議，政府需要立即召集以陸客為主的相關業者，透過與業者對話討論出因應之道。

此外，除了現在的國旅補助辦法外，現在有許多觀光業者紛紛發聲，向政府提出建議，政府可以聆聽後提出一個完整策略，業者才能配合。但沈方正也表示，觀光業者也應要保持經營彈性，才能因應隨時可能的情況。