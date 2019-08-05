台灣小將國際地理奧林匹亞奪2銀1銅　「地震預警系統」海報獲冠軍

▲2019國際地理奧匹競賽，台灣選手獲海報發表總冠軍。（圖／台灣師範大學提供）

記者許展溢／台北報導

第16屆「國際地理奧林匹亞競賽」今（5日）在香港閉幕，台灣由北一女周昀葶、薇閣中學陳宇浩、高雄中學黃彥鈞、衛道中學蔡承軒4位選手代表參加，最後拿下2銀1銅。值得一提的是，小將們合力完成「追著震波跑！台灣的地震預警系統與未來展望」為題的海報競賽，與加拿大、荷蘭兩隊並列該項總冠軍。

台師大地理系指出，「國際地理奧林匹亞競賽」從1996年開始，原先每2年舉辦一次，2012年起改為每年舉辦。台灣代表隊自2002年開始參賽，選手是由中國地理學會舉辦的「高中地理奧林匹亞競賽」參賽學生中選拔儲備選手，經台師大地理系的培訓課程與野外實察活動後出國參賽。

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▲2019國際地理奧匹競賽，台灣派出4名小將參加。（圖／台灣師範大學提供）

今年競賽從7月31至8月5日一連6天在香港舉行，今年共有43國、166位選手參賽。競賽包含3項測驗 : 野外實察測驗（40%）、地理議題測驗（40%）、多媒體測驗（20%），皆需以英文應試作答。今年野外實察和地理議題兩項測驗中繪圖實作題比例偏高，挑戰難度高。台灣代表隊有應屆畢業的陳宇浩、蔡承軒都獲得銀牌，周昀葶則得到銅牌好成績。

除上述３項測驗，海報發表是另一個賽事重頭戲，台師大地理系表示，本屆海報主題訂為「智慧城市與永續發展」，台灣代表隊以「追著震波跑！台灣的地震預警系統與未來展望」為題，介紹台灣產官學界對於震災預警與緊急應變系統研發努力，受到大會海報評審讚賞，獲得總冠軍和最佳人氣獎雙倍殊榮。

▲台灣代表隊以「台灣的地震預警系統與未來展望」為題獲大會海報評審讚賞。（圖／台灣師範大學提供）

本次帶隊老師台師大地理系助理教授吳秉昇認為，地理奧匹需要應用的學科知識非常廣泛，包括歷史、地科、生物、工程科學等，本屆考題偏向自然地理與環境地理，需要英文寫作、系統思考與大量閱讀的基礎，非常不簡單。

另一位領隊老師台中一中教務主任彭佳偉則提到，目前已正式上路的108課綱，特別強調學科「探究與實作」精神，在教科書編撰及學生實際參與野外實察以及作圖等實作機會較以往提高許多，相信未來將有助於選手臨場應變和抗壓表現。