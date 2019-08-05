　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣小將國際地理奧林匹亞奪2銀1銅　「地震預警系統」海報獲冠軍

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2019國際地理奧匹競賽，台灣選手獲海報發表總冠軍。（圖／台灣師範大學提供）

▲2019國際地理奧匹競賽，台灣選手獲海報發表總冠軍。（圖／台灣師範大學提供）

記者許展溢／台北報導

第16屆「國際地理奧林匹亞競賽」今（5日）在香港閉幕，台灣由北一女周昀葶、薇閣中學陳宇浩、高雄中學黃彥鈞、衛道中學蔡承軒4位選手代表參加，最後拿下2銀1銅。值得一提的是，小將們合力完成「追著震波跑！台灣的地震預警系統與未來展望」為題的海報競賽，與加拿大、荷蘭兩隊並列該項總冠軍。

台師大地理系指出，「國際地理奧林匹亞競賽」從1996年開始，原先每2年舉辦一次，2012年起改為每年舉辦。台灣代表隊自2002年開始參賽，選手是由中國地理學會舉辦的「高中地理奧林匹亞競賽」參賽學生中選拔儲備選手，經台師大地理系的培訓課程與野外實察活動後出國參賽。

請繼續往下閱讀...

▲▼2019國際地理奧匹競賽，台灣選手獲海報發表總冠軍。（圖／台灣師範大學提供）

▲2019國際地理奧匹競賽，台灣派出4名小將參加。（圖／台灣師範大學提供）

今年競賽從7月31至8月5日一連6天在香港舉行，今年共有43國、166位選手參賽。競賽包含3項測驗 : 野外實察測驗（40%）、地理議題測驗（40%）、多媒體測驗（20%），皆需以英文應試作答。今年野外實察和地理議題兩項測驗中繪圖實作題比例偏高，挑戰難度高。台灣代表隊有應屆畢業的陳宇浩、蔡承軒都獲得銀牌，周昀葶則得到銅牌好成績。

除上述３項測驗，海報發表是另一個賽事重頭戲，台師大地理系表示，本屆海報主題訂為「智慧城市與永續發展」，台灣代表隊以「追著震波跑！台灣的地震預警系統與未來展望」為題，介紹台灣產官學界對於震災預警與緊急應變系統研發努力，受到大會海報評審讚賞，獲得總冠軍和最佳人氣獎雙倍殊榮。

▲▼2019國際地理奧匹競賽，台灣選手獲海報發表總冠軍。（圖／台灣師範大學提供）

▲台灣代表隊以「台灣的地震預警系統與未來展望」為題獲大會海報評審讚賞。（圖／台灣師範大學提供）

本次帶隊老師台師大地理系助理教授吳秉昇認為，地理奧匹需要應用的學科知識非常廣泛，包括歷史、地科、生物、工程科學等，本屆考題偏向自然地理與環境地理，需要英文寫作、系統思考與大量閱讀的基礎，非常不簡單。

另一位領隊老師台中一中教務主任彭佳偉則提到，目前已正式上路的108課綱，特別強調學科「探究與實作」精神，在教科書編撰及學生實際參與野外實察以及作圖等實作機會較以往提高許多，相信未來將有助於選手臨場應變和抗壓表現。

ET快訊
陸5歲童遭後母虐「內臟破裂」亡　親媽曝細節淚：太狠毒
三颱共舞！10號颱風「柯羅莎」最快周二生成　氣象局曝未來路徑
兒借150萬湊頭期款！爸一看天母房狂嫌「像鳥籠」　網驚：很便

關鍵字：國際地理奧林匹亞競賽,香港,台灣師範大學地理系,地震預警,台灣小將,海報競賽

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「斷掌剋夫」長輩親戚狂排擠　她淚憶：阿公阿嬤從沒來看我

國旅秋冬遊第二波補助下周出爐！　研議增加「花東交通優惠」

台灣小將國際地理奧林匹亞奪2銀1銅　「地震預警系統」海報獲冠軍

飯盒一開是「一坨米白色固體」　女同學被全班笑...超尷尬

研判「限縮陸客來台」力道將升高　林佳龍急成立因應小組應變

更新／下班注意！大雷雨狂襲嘉南高屏　7縣市豪、大雨特報

陸客不來8月中起影響台灣觀光　旅館業者：用晚鳥優惠吸客

霧裡看電影！鄰座「10分鐘深吸一次」電子菸90分鐘抽到爽　她嘆無法可管

三颱共舞！10號颱風「柯羅莎」最快周二生成　氣象局曝未來路徑

半年狂存「5X10X10金磚陣」超欣慰！網一算：領月薪了　萬人笑讚爆

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

葉音贏阿K.Franklin拿下《街舞2》冠軍　觀眾帽子扔上台..跳到一半接到了！

天菜劉以豪VS.論及婚嫁男友　一面倒支持...郭雪芙「80%都說先睡再說」

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

賴皮汪裝死躺地不想進去！　大魔王一個眼神秒起身進籠

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

「斷掌剋夫」長輩親戚狂排擠　她淚憶：阿公阿嬤從沒來看我

國旅秋冬遊第二波補助下周出爐！　研議增加「花東交通優惠」

台灣小將國際地理奧林匹亞奪2銀1銅　「地震預警系統」海報獲冠軍

飯盒一開是「一坨米白色固體」　女同學被全班笑...超尷尬

研判「限縮陸客來台」力道將升高　林佳龍急成立因應小組應變

更新／下班注意！大雷雨狂襲嘉南高屏　7縣市豪、大雨特報

陸客不來8月中起影響台灣觀光　旅館業者：用晚鳥優惠吸客

霧裡看電影！鄰座「10分鐘深吸一次」電子菸90分鐘抽到爽　她嘆無法可管

三颱共舞！10號颱風「柯羅莎」最快周二生成　氣象局曝未來路徑

半年狂存「5X10X10金磚陣」超欣慰！網一算：領月薪了　萬人笑讚爆

王淨自認「骨子裡叛逆」　若時光倒轉會為愛私奔

朴有天再爆遭性侵受害女求償1億元　4律師「心累全放棄」集體請辭

安卓手機「玩到飽方案」曝光！Google擬推Play Pass服務　月付150暢玩手遊

影／摩鐵直擊》3億鳥人吸女粉！住進洞穴、爽睡地窖　在2層樓天井下洗鴛鴦浴

電商首推818會員感謝季　8大明星商品封館下殺只要8元快搶

吃這裡更營養！研究：蘋果籽比肉「好菌多10倍」...下次別再挑掉啦

汪被騙去看牙醫走心！回程垮臉「含淚看窗外」　叫半天不理媽

23歲美國甜心「整隻手插進魚鰓」　把巨鯰扛肩膀上燦笑

竹市108年度市長盃射箭錦標賽　射箭女王譚雅婷同場競技

勞動部全台第三「AI人才培訓據點」 落腳台南

保時捷路中掉頭遭擋！低胸妹下車甩巴掌...駕駛反擊了

生活熱門新聞

快訊／傳9/1起陸客暫停小三通..

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　..

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼..

媒人婆自撐黑傘　南部網友全嚇壞

阿桑借廁所3小時不出來「在裡面..

「一高一矮」半夜拖鐵鍊！嬤對孫..

一周天氣出爐！「利奇馬」恐成中..

利奇馬最快周二轉中颱「歐美估恐..

停車場立中柱就破！桃市府回應讓..

男每天灌4瓶麥香紅…健檢報告曝

淚灑關東橋！新兵見伙食「能活到..

台日網紅夫妻「免費攝影」徵到了

鐵齒爸愛撿石頭！「3樓地板每天..

保全擋人車可罰6000　社區群..

更多熱門

相關新聞

影／港警裝備再升級 催淚水混顏料標記示威群眾

鑒於香港近日街頭抗爭不斷，香港警方除日前公佈的「水炮車」已完成路試，臉書《香港警察》4日晚間也釋出一段「顏色水」影片介紹，片中指出，如被噴射顏色水，會殘留在身體或衣服表面，必要時警方能借此辨認個別人士是否在示威現場。

林鄭月娥拒絕辭職　狂批示威示威者

丟五星旗入海！央視：不是不報，時間未到

「三罷」席捲全港　林鄭月娥回應

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底褲

讀者迴響

發燒話題

姜丹尼爾 颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底褲

她遭推下樓全身骨折！兇手竟回教室吃早餐

女童遭推墜樓　校方否認要家屬歸還醫藥費

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

快訊／傳9/1起陸客暫停小三通來台

Angelababy素顏現身機場糗了！

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　吳德榮：威脅大增

「要讓20女懷孕」！富豪在農場建受孕樂園

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

香港大罷工第一波！170航班取消

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

姜丹尼爾爆熱戀志效！JYP承認了

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

更多

最夯影音

更多

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面