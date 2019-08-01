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台鐵惡司機指侵弱智女　賠償20萬二審改判3年4個月

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▲台鐵一名戴姓司機員性侵弱智女子遭高等法院判刑3年4個1月，賠償新台幣20萬，案發後被調離現職。（圖／記者王兆麟翻攝，示意照片）

台鐵一名戴姓司機員性侵弱智女子遭高等法院判刑3年4個1月，賠償新台幣20萬，案發後被調離現職。（圖／記者王兆麟翻攝，示意照片）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣1名戴姓台鐵司機在前年3月間騎車經過1名弱智女子住處，發現弱智女子女單獨於附近菜園種菜，認有機可趁，竟以手指性侵弱智女得逞，家屬獲知後陪同驗傷，經醫院通報花蓮縣政府，案轉花蓮地檢署偵辦。戴男一審判處有期徒刑7年4月，戴男不服上訴，經花蓮高分院法官判處有期徒刑3年4月，雙方並以20萬元達成和解。

戴姓台鐵司機於2015年1月擔任交通部台灣鐵路管理局司機員，於駕駛台鐵列車前往花蓮縣玉里車站時，偶會趁下班時間騎車前往弱智女子住處交談，因而知悉該女之行為表現較常人有異，顯有智能障礙心智缺陷。案發當日戴男騎車經過弱智女住處，發現其獨自在住家附近種菜，見她年幼可欺不懂世事，竟以手指性侵得逞，導致弱智女事後心生畏懼。

判決書指出，被告戴男高中畢業、原擔任鐵司機員4年多時間，案發後已遭現調整內工作，月收入約6萬元、已婚育有2未成年子女、須扶養配偶、子女、母親及因本案過憂而中風之父親等一切情狀。

判決書同時指出，考量被告無前科紀錄，素行良好；犯後坦承，態度非劣，已以新台幣20萬元之賠償金與對方達成和解，花蓮高分院更改一審有期徒刑7年4個月之判決，改判有期徒刑3年4月以示懲儆。

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關鍵字：台鐵,司機,指侵,弱智女,賠償金,判刑,懲儆

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