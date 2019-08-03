加拿大列車脫軌！12車廂撞成堆　防化學品爆炸「緊急疏散300居民」

▲ 出軌的車廂撞成一堆。（圖／翻攝自臉書／Trehia May）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大太平洋鐵路（Canadian Pacific Railway）一列火車當地時間2日駛經亞伯達省時驚傳出軌意外，由於列車上載有化學品，當局為避免發生爆炸危及民眾，緊急撤離住在歐文村（Irvine）方圓7公里內約300名居民。

亞伯達緊急警報系統（Alberta Emergency Alert）網站指出，歐文村西側一輛火車出軌，恐怕造成鐵路沿線損壞、化學物質暴露、一般道路及高速公路交通受阻；方圓7公里內的居民必須立刻疏散到鄧莫爾村（Dunmore）的緊急接待中心。賽普拉斯縣議員庫普尤維特（Robin Kurpjuweit）證實此消息並表示，當局正盡一切努力保護居民安全。

目擊者史蒂文森（Trehia Stevenson）指出，火車脫軌後不久，她和母親開車在高速公路上目睹現場狀況，「突然冒出一陣煙，好像發生某種火災。我們把車子停下來才看到出軌的火車，（車廂）都堆起來了，還冒著煙。我確定那不是油罐列車，是貨物列車。」

史蒂文森只看見一節車廂起火，但附近草地起火。她提到，這列火車至少有12節車廂脫軌，且地點就在歐文村的西部邊緣，距居民不到1公里。

亞伯達省官員並未透露列車究竟裝載何種化學品，以及是否發生外漏。加拿大太平洋鐵路公司僅表示，事故發生在2日下午3時20分左右，已經派出小組前往事發地點。