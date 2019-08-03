川普提名「鐵粉」接任國家情報總監被罵翻　雷克里夫宣布退出

▲ 川普日前才出面力挺雷克里夫，認為他會表現得相當出色。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）日前點名德州共和黨眾議員雷克里夫（John Ratcliffe）擔任下任國家情報總監。共和黨黨員對此普遍反應冷淡，民主黨相當反對，也有前情報官員出面指責他不夠格。在種種反彈聲浪之下，川普2日宣布，雷克里夫將退出提名。

雷克里夫曾誇大工作經歷及誤導反恐事件資訊，且他此前多次為川普辯護，上任後恐怕對川普言聽計從，因此引發眾多民主黨員批評。川普2日表示，雷克里夫將退出提名，未來將留在眾議院，不希望遭到對手造謠攻擊。川普也為雷克里夫打抱不平，認為他遭到不公平對待。

現任國家情報總監柯茨（Dan Coats）與川普對伊朗、北韓及通俄門問題都意見相左，將在8月15日下台。川普提名雷克里夫接任時在推特上表示，「曾任檢察官的約翰（雷克里夫）將為他所愛的國家成就不凡，鼓舞不凡。」此前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）就通俄門及川普疑似干預司法案出席國會聽證會，雷克里夫因出面替川普護航而獲得關注，被視為川普鐵粉。

儘管與國家情報總監一職無緣，曾在眾議院情報委員會任職6個月的雷克里夫仍高度關切情報機密。他曾針對眾議院7月12日通過的2020財政年度國防授權法提出修正案，要求國防部長對台美高階工作小組成立與網路安全合作提出報告，並獲眾議院通過。