軟組織運動傷害處置　「愛與和平」提供軟組織處理及復健原則

▲台南市立安南醫院骨科方啟榮醫師，在U12國際少棒賽會場守護小選手的健康，治療相關運動傷害。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院骨科方啟榮醫師指出，軟組織在運動中，導致的鈍傷、挫傷與扭傷等急性損傷時，都有不同處理方式，急性損傷處理原則從一開始「冰敷」，一路演化到今年由《英國運動醫學雜誌》提出的 PEACE & LOVE（愛與和平），其中最大改變是取消大家最熟悉的冰敷，還有不建議過量的消炎止痛藥使用。

方啟榮醫師說，PEACE & LOVE（和平與愛）的軟組織損傷原則：首先要把PEACE&LOVE拆開來，PEACE指的是急性期的原則，LOVE是在亞急性期的原則，所代表的是更完整的一個軟組織處理及後續的復健復原。

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急性期PEACE：P：Protection保護﹕剛受傷後應限制活動1-3天，目的是降低出血、防止腫脹，並減少受傷的肌肉再度損傷的風險。並以疼痛的程度做為解除保護的指引。E： Elevate抬高：提高受傷部位的肢體，至於多高？可以以高於心臟 做為一個指南。A：Avoid anti-inflammatory modalities避免消炎止痛藥。因為組織的修復本身是靠著發炎反應做為一個組織的修復，而過量的消炎止痛藥有可能會影響到組織的修復。同時這也是為什麼現在沒那麼重視冰敷的原因，因為冰敷會使得血管收縮，進而影響到發炎反應，並阻礙到組織的修復。

C：Compress 壓迫：於受傷處，使用繃帶或是貼紮等方式，給予外部壓力，可以限制關節內水腫和組織出血，並改善生活品質。E：Educate 教育: 經過上述急性期的建議，其實更重要的是正確衛教。常見的復健治療，像是電療、徒手治療、或者是針灸等，對於早期疼痛緩解有一定的幫助。另外，適度的負重訓練，可以避免後續的慢性治療，如：注射療法、手術等。

亞急性期LOVE：L：Load 適當負重: 其實這裡延續剛剛所講的話題，適當負重，指的是積極的活動、訓練，對於軟組織受傷的病人是有好處的，其中，在疼痛可以忍受的範圍內，早期給予機械式刺激，適當負重，可以促進，肌腱、肌肉、韌帶的修復與重建。

O：Optimism樂觀：這裡講到心理層面了，研究發現到，憂鬱、恐懼等負面心理，會影響復原，同時，悲觀的病人，預後也相對不良。V：Vascularisation 血管新生: 在受傷幾天之後，在疼痛可以接受的前提下，適當的身體活動以及有氧訓練，有助於增加受傷組織的血流量已達到回復功能、並降低疼痛。E：Exercise運動：運動受傷後，大家最關心的議題往往是何時回復，在完全的回復到高強度的運動狀態之前，運動同時也是復健的一個步驟，藉由一個有計畫的運動訓練，可以降低復發機率並回復關節的活動能力、以及強化肌力跟本體感。

方啟榮醫師強調，現在對於軟組織的受傷，對於急性期的介入有減少的痕跡，目前都是逐步推廣經過適當處理之後，讓人體自行恢復的處理機制，同時更強調受傷後的回復方式不是一味的休息，不是不運動就不會受傷的概念，循序漸進的運動復健才是回復軟組織受傷的較適宜處理方式。

方醫師指出，目前冰敷的重要性已不若以往，但是軟組織的受傷每個人都有不同程度之分，有的人受傷完連走路都不行，有的人受傷完還可以勉強的正常行走，因此介入治療的方式也會有所不同。此外，避免過度或是過高劑量的消炎止痛藥是指適當的運動復健，而不是指明明受傷很嚴重，卻矯枉過正冰敷也不要、止痛藥也不吃，一直忍痛卻還照樣運動以當作早期復健，這絕對是本末倒置的做法，如無法判斷自身軟組織運動傷害該如何處理時，千萬務必要尋求專科醫師的協助與專業意見，勿自己當醫師讓軟組織運動傷害變成終生的遺憾。