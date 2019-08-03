中美貿易戰「End game」沒人敢賭　川普下令加徵10％關稅…中方暴怒！

▲中美貿易戰的「End Game」沒人敢妄下定論。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

中美貿易戰原先看似將要休兵，兩方人馬才結束首輪上海會談，沒想到美國總統川普卻在推特上發文「9月1日起將針對價值3000億美元的商品加徵10％關稅」消息一出，更讓外界看得霧傻傻，就連在歐巴馬時代的駐新加坡大使海大衛（David Adelman）都認為「這場中美終局之戰，結局根本無法預測」。

綜合外媒報導，川普的不確定性太高，在推特上發表9月將對中國加徵關稅後，全球股市一併走跌、人民幣貶值；亞洲、歐洲股市2日跟著美股大跌，亞洲多國股市皆收黑。倘若川普這項政策事實，恐怕對於過去「看似平和」的中美貿易探判再度呈現僵局。

中國經濟改革與發展研究院副院長陳甬軍表示，中美雙方在上海的會面相當潦草的結束，川普緊接在這時宣布此項政策，可能將會為全球經濟貿易帶來惡化，甚至是一種極限的施壓手段，就是為了要讓中國接受美方所開出的條件。

分析師指出，川普之所以做出這樣的極端方式，主要就是希望關稅政策大大影響中國，但是也可能造成反效果，讓中國更不願意購買美國農產品。曾在歐巴馬執政期間擔任駐新加坡大使表示，川普相當無法預測，所以對於中美貿易戰的結果，也沒有人能夠妄下定論。甚至川普與習近平也都沒有想要退讓，美國經濟表現也是川普連任的一項籌碼。