甜蜜姊弟戀9個月！　他驚知女友是「變性人」...崩潰秒提分手

▲ 變性人在交往前需告知對方嗎？（示意圖／取自Pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

澳洲雪梨有位20歲男子亞歷克斯（Alex），在與25歲的女友交往9個月後，直到最近才從雙方共同好友那邊得知，原來自己的另一半竟然是「變性人」，必須定時服用雌性激素來維持女性特徵，讓他震驚不已，憤而與女友秒提分手。

根據《鏡報》報導，亞歷克斯近日打電話到KIIS 1065廣播電台，向2名主持人分享自己的感情故事。他提到，自己和女友交往9個多月，感情穩定又順利，不過就在3個禮拜前，當他和一位兩人的共同朋友共進晚餐時，這位朋友卻在喝醉時，意外了透露女友一直隱藏的超級大秘密。

「他那晚跟我說，其實我女友本來是男兒身，她在18歲那年，用存來的錢去醫院進行了變性手術。」亞歷克斯表示，自己一開始還不相信這件事，以為只是朋友喝醉後的玩笑話，畢竟2人在發生性行為時，他也沒有感覺到有任何不對勁的地方，直到後來他在女友的包包內發現了女性荷爾蒙的藥物，才知道原來都是真的。

亞歷克斯說道，自己當下幾乎要崩潰了，瞬間湧上很多情緒，這一切都讓他感到噁心又心碎，「我覺得自己被騙了，我愛著她，信任她，但她卻沒有在我們開始交往的時候坦白，而是選擇一直隱藏真相。」

▲ 與女友對質後，亞歷克斯憤而離開2人住所。（圖／達志／示意圖）

亞歷克斯隨後與女友當面對質，對方也坦言，自己小時候就有性別認同障礙，因此才會在存夠了錢又成年後，就馬上進行了手術。變性後，她也遇過許多男人，但大部分都只是想與她進行肉體關係而已，直到亞歷克斯走進她的生命，她才終於感受到真愛存在，並認定亞歷克斯就是自己想要陪伴、照顧一輩子的弟弟。

不過，在聽完女友的一番話後，亞歷克斯的怒氣仍然難以平復，他立刻離開兩人住處，更刪光了女友所有的聯絡方式，後來，他有次偶然巧遇女友的家人，對方告訴他，「我以為你能接受她的過去，沒想到卻是這樣的結果，我想她之所以遲遲沒告訴你，一定就是害怕你知道後的反應。」

亞歷克斯補充，自己現在再也沒有和女友及她的親友有所來往，不過他對於這麼衝動提出分手似乎有些後悔，「說實在的，我只是需要更多時間來冷靜、思考，如今我已經有點想念她了…」。