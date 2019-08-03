柯文哲組黨進軍國會　一張圖看這些人願跟「台民黨」合作

▲鍾小平、林國成、李婉鈺、陳廷秀。（合成圖／ETtoday資料照）

記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲宣布籌組「台灣民眾黨」，首度對2020有明確目標，要帶領「柯家軍」搶進國會，柯文哲與台灣民眾黨的立委提名名單備受外界關注。被國民黨註銷黨籍的台北市議員鍾小平，開第一槍投靠柯文哲，爭取參選中正萬華區立委選舉的機會，而友柯的親民黨台北市議員鍾小平、有意轉戰北投天母選區的李婉鈺、去年簽「柯P認同卡」贏得選舉的無黨籍台中議員陳廷秀都願當台灣民眾黨的「千里馬」，進軍國會。

鍾小平開第一槍，拚中正萬華區立委

鍾小平有意角逐台北市中正萬華區立委選舉，卻在黨內初選，敗給資歷很深的前立委林郁方，於是鍾小平決定投靠柯文哲，開始和百位里長聯絡，替柯文哲成立2020後援會，並揚言自己一定會以無黨籍身分參選中正萬華區立委。國民黨知悉後，註銷鍾小平的黨籍。

柯文哲1日召開記者會，正式宣布籌組台灣民眾黨，鍾小平也到場聲援。鍾小平表示，台灣民眾黨應該是「不談台獨、台灣優先」，有蔣渭水精神，是非常在地的政黨，對於兩岸也是「兩岸和平，台灣優先」，有別於國民黨跟民進黨，這是他個人的詮釋。

鍾小平提到，已向柯文哲表達意願，盼能代表台灣民眾黨參選中正萬華區立委，他有基層的實力，以及過去在國民黨時經營的票，如果柯文哲與郭台銘合作，不管誰選總統，區域將有年輕票與老人票，就有黨選機會，但柯文哲才剛組黨，大概10月才會確定人選。

▲柯文哲出面說明組黨事宜，市議員鍾小平（左）與徐立信出席表達支持。（圖／記者李毓康攝）

林國成：他需要我的時候，我就會跳出來

柯文哲籌組台灣民眾黨，友柯的議員動向備受關注。林國成表示，不排除以台灣民眾黨的黨籍參選立委，「我一向跟柯P很接近，他需要我的時候，我就會跳出來」。

至於是否會受親民黨的身分影響，林國成提到，「現在還是預測階段，親民黨也沒有叫我做這個事（指選立委）， 親民黨是柔性政黨嘛」。

對於柯文哲成立政黨，林國成透露，幾個月前有徵詢柯文哲組黨看法，基本上有政黨的話，路徑發展會比較好落實，沒政黨，基本上以空戰為主，是有必要組織這個黨，不要以黨的利益為中心，要以人民的利益為中心，但突然傳出組黨，「我有一點吃驚」。

柯文哲2018年競選市長連任時，陷入器官移植風暴，當時林國成在臉書聲援柯文哲，更感性直呼柯文哲「是我們一家人的貴人，是本人林國成這輩子生死與共的恩人及摯友」。原來，2014年，林國成長子因猛爆型心肌炎導致心臟及多重器官衰竭，心臟一度休克，最後終於鼓起勇氣，傳了一封簡訊給當時僅有幾面之緣才剛就任市長的柯文哲，希望能獲得協助，最後，經柯文哲與所有醫護人員的搶救與術後照料，兒子總算康復。

▲林國成與柯文哲友好。（資料照／記者陳家祥攝）

李婉鈺：柯文哲＋郭台銘＋王金平最強組合

李婉鈺2010年以民進黨籍當選新北市板橋區議員，2014年在民進黨黨內初選挫敗後，仍執意參選到底，被民進黨開除黨籍後，以無黨籍角逐板橋區議員並當選。李婉鈺2016年挑戰板橋區立委選舉、2018年力拚板橋區議員接連慘遭滑鐵盧，她日前受訪時表示，板橋居民給了她答案，2020立委選舉她有意轉戰天母、北投選區，選擇此區的原因是基於熟悉生活圈作為考量。

柯文哲成立台灣民眾黨後，李婉鈺參選的意志更為堅定，更向《ETtoday新聞雲》記者透露，中元節前後就會正式宣布，且未來不排斥與台灣民眾黨合作與互動的機會。

李婉鈺表示，之前一些事件讓她形象扣分，她很受傷，深刻反省，沉寂好一段時間，常常待在家裡沒出門，但一些前輩一直鼓勵她出來為人民做事，加上這次華航私菸案揭露一連串權力結構、派系分贓，讓人民反感，也讓她覺得自己必須出來做些事，才能發揮個人價值，因此，在這時局混亂的時刻，決定投入2020北投天母區立委選舉。

李婉鈺認為，自己是千里馬，不排除與以人民利益為優先考量的政黨合作與互動，而這個伯樂可以是台灣民眾黨，柯文哲組黨，如果又有郭台銘、前立法院長王金平加入，這團隊就是最強團隊，她樂觀其成。

▲李婉鈺。（資料照／記者黃克翔攝）

陳廷秀受惠「柯P認同卡」、蔡璧如

陳廷秀擔任過1屆梧棲鎮長、1屆梧棲區長，去年在紅、黑派和民進黨勢力之下，以無黨籍身分當選議員，值得一提的是，當時競選總部成立時，柯文哲辦公室主任蔡璧如還特地南下站台，蔡璧如當時向支持者說，陳廷秀是柯文哲唯一支持的議員候選人。

陳廷秀坦承，柯文哲組黨消息一出，就接到柯市府團隊電話，對方希望一起幫忙，去年競總成立時，蔡璧如有來幫忙站台，除了表達回報之外，也認同柯文哲的理念，他擔任過鎮長後明白政府不好好使用每一塊錢，就會拖垮財政，他認同柯文哲不能債留子孫，以及跳脫藍綠惡鬥的理念，因此，當時簽下柯文哲認同卡；此外，政黨特質屬柔性政黨，沒硬性規定和條件，誰都可以加入，因此，正考慮入黨。

▲柯文哲今年參拜大甲媽時，陳廷秀全程陪同。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

林洲民拒絕柯文哲

對於柯文哲鎖定前都發局長林洲民列名不分區立委，林洲民表示，的確與柯陣營有接觸，對於參選意向「我認為我很適合做一個政策執行的推動者，如果要做一個政策的監督者，我覺得我並不稱職」，行使監督權，是個完全不一樣的做事方式，他並不稱職。

對於拒絕邀約是否與大巨蛋案、大彎北等案與柯文哲理念牴觸有關，林洲民則說，他的理念很清楚，大巨蛋堅持公共安全，「只要市府偏離這個風向，我的監督權就可以做得很好」，所以跟他是否接受擔任不分區立委的競選人無關。

▲林洲民。（圖／記者楊亞璇攝）

郭台銘不參加「台民黨」成立大會

郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤表示，郭台銘才回來沒多久，目前沒有計畫跟柯文哲見面，也沒有什麼見面時間表的問題。至於是否參加8月6日「台民黨」成立大會，她則說，郭台銘是國民黨榮譽黨員，「我猜他應該不會吧」。

▲郭台銘。（資料照／記者季相儒攝）

被說最強組合 王金平：一定會跟郭台銘聯繫

高雄市長韓國瑜確定代表國民黨角逐2020總統大選，日前在前國民黨榮譽主席連戰安排下，與前立法院長王金平進行「韓王會」，席間韓國瑜邀請王金平擔任副總統人選，但遭到拒絕。

王金平證實，已拒絕韓國瑜邀約，要韓國瑜盡量去考量別人，與柯文哲合作的可能性，「未來再說」；至於郭台銘，一定會跟對方聯繫。





▲王金平。（圖／王金平辦公室提供）

柯文哲：等黨章寫出來

對於李婉鈺表態不排斥與台灣民眾黨合作，還稱自己是千里馬，台民黨可以是伯樂，柯文哲則笑說，「伯樂？等我們黨章、黨綱寫出來後再來煩惱這些問題。」