Cama Café首創「鳳梨冷萃咖啡」吃得到果乾、開賣不二堂中秋禮盒

▲cama café推出獨家鳳梨冷萃咖啡並公開中秋禮盒與台灣茶品牌不二堂聯名。（圖／記者林璟倩攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

Cama Café大打台灣在地牌，今（7/22）公開與知名在地茶品牌不二堂合作「咖啡＋茶」中秋禮盒限時特價、耗時半年研發的新品「鳳梨冷萃咖啡」原汁+吃得到整片果乾hen消暑，以及行動支付Cama pay正式上路等3大消息連發，成為連鎖咖啡市場新話題。

儘管距離中秋節仍有一段時間，Cama Café提前釋出中秋禮盒訊息，與知名在地茶品牌「不二堂Ateliea Tea」合作，搶食中秋送禮市場逾20億商機。cama café董事長何炳霖表示，濾掛式咖啡已由過去獨享、自用，漸漸轉變為分享、送禮的選項，因此特別與不二堂合作，推出領先市場的「咖啡＋茶分子」手沖濾掛組合。

▲期間限定的不二堂聯名中秋禮盒內含咖啡＋茶＋米香。

今年Cama café X不二堂中秋節聯名禮盒內含義式濾掛包（可選經典義式或肯亞AA咖啡）、梨山高山烏龍茶濾掛包及台式茶點米香餅，於7/22~9/22期間限量販售，並於8/31前推出第一波限量優惠特價498元，即可以同一種手沖方式嘗遍咖啡及茶兩種東西方飲品文化，再搭配台灣傳統茶點米香餅，成為今年中秋健康無負擔的送禮新選擇。

▲Cama Café推出水果冷萃咖啡，將咖啡揉合在地水果原汁及整片果乾。

隨著氣溫節節飆升，冷萃咖啡近幾年在台灣咖啡市場極受歡迎，連統一、全家兩大超商也紛紛推出西西里風檸檬咖啡，全面帶動水果風味冷萃熱潮。Cama Café也瞄準這股風潮，歷時半年走訪台灣各產地，推出「優利卡檸檬」、「蜜柑」、「台灣鳳梨」等三款添加原汁及一整片水果果乾的水果冷萃咖啡，大杯推薦價85元，其中鳳梨冷萃咖啡更是全台首創以台灣鳳梨原汁與冷萃咖啡，揉合出酸甜清香的絕妙風味，適合炎熱夏天消暑飲用。

▲cama pay正式上路推出3大優惠。

7/22也是Cama pay正式加入電子錢包戰場首日，cama café app與國泰世華銀行合作，至9/30前綁定國泰世華信用卡於指定門市使用cama pay消費可享三重送：首刷贈黑咖啡兌換券、天天享有第2杯半價、或購買中秋禮盒贈100元禮券回饋等，以行動支付增加會員黏著度及便利性，讓大家出門買咖啡即可「集點＋結帳」一次滿足，未來也可能發展跨店寄杯等服務。