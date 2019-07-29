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最大獎3萬！有繳汽燃費就自動參加抽獎　得獎名單公開...你中了嗎？

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▲▼汽車,機車,公路,汽燃費。（示意圖／記者李毓康攝）

▲公路總局「汽燃費先繳先贏」抽獎活動，160名得獎者已順利抽出。（示意圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

公路總局舉辦「汽燃費先繳先贏」抽獎活動，只要有在5月20日前自願提前繳納，就符合抽獎資格。公路總局原訂8月30日辦理抽獎，但提前於今天（7月29日）上午10時，在律師的見證下抽出160位幸運得主。公路總局將會另行發函通知得獎人，民眾也可在網路上查詢得獎名單。

得獎名單請點：https://www.thb.gov.tw/page?node=f1a19b4c-88c6-4ece-997b-1aa5f9b4d8b4

請繼續往下閱讀...

自用汽機車燃料費固定於每年7月份開徵，繳納期限至7月31日止，公路總局自5月底即開始印製汽燃費繳納通知書，以便在6月下旬郵寄給車主持單繳費。為響應省紙減碳政策，今年首度推出「鼓勵自願提前繳納汽燃費」抽獎活動，自用汽機車車主只要在108年5月20日前自願（非因申請牌照或辦理車輛其他異動）提前繳納108年度汽燃費，均符合本次抽獎資格。

▲▼汽機車燃料費，汽燃費繳納。（圖／台中監理所，資料照）

▲今年自用汽機車燃料費開徵期，將於7月31日截止，仍有760萬輛車尚未繳納。（圖／台中監理所提供）

據公路總局統計，今年共有約25萬輛自用汽機車參加本次活動；因活動期間時有民眾來電希望提早辦理抽獎，經評估後，決定應車主要求提早於今天（7月29日）舉行抽獎。

公路總局表示，108年度自用汽機車燃料費開徵期即將於7月31日截止，經該局各區監理所、站同仁的努力宣導以及車主朋友的配合繳納，截至7月26日止汽燃費繳納率已近6成，較去年同期成長近1%，但仍有約760萬輛車尚未繳納汽燃費。

公路總局提醒，車主應把握最後繳納期限，於7月31日前按時繳納，若車主沒有收到或已遺失繳費單，可就近至超商使用多媒體設備補單繳納，或使用監理服務網、監理服務APP等e化管道進行線上查詢及繳納。

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關鍵字：汽燃費,公路總局,自用汽機車燃料費

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