看護照顧82歲翁一日只餵「6匙奶粉」！摻鎮定劑被抓包…瞎扯：為了化痰

記者陳雕文／綜合報導

良心被狗啃！一名82歲的老翁原本由一位男看護照料，每天支薪2400元，但近期身體越來越不舒服，還一直昏睡，老翁的兒子決定帶父親到醫院抽血檢查，赫然發現血液有「鎮定劑」反應，他火大想找看護對質，發現人已經不在家裡，電話也不接，後來在醫院外頭逮到人，後來看護承認下藥，且每天都只幫老翁泡6匙奶粉當作三餐！

▲身穿深藍色衣服的中年男子與看護在醫院外對質。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）

一名網友在FB社團《爆料公社二社》中貼出影片指出，自己在醫院外面看見一段畫面，一名有執照的看護居然偷偷下藥給病患吃，家屬得知後，立刻與看護進行對質，「請看護的一定要注意，當看護的也要有良心…」

影片畫面可見，身穿深藍色衣服的中年男子不斷質問看護，為什麼要對自己的父親下藥，「在我家照顧病人（父親）的期間，他給人家施放鎮定劑。」藍衣男說到，原先只是懷疑，但帶父親去醫院抽血檢查後，竟然真的驗出「鎮定劑」反應。

藍衣男子說到，自己的父親已經82歲，身體已經相當不舒服，卻還被看護這樣對待，1天只餵父親喝「6匙牛奶」，「你給人家照顧的病人還下藥！你這樣對嗎？」中年男子還提到，自己每天花2400元請看護照顧父親，卻沒想到會發生這樣的事情。

面對質疑，這名看護只承認下藥，還扯一些「當發泡錠使用，為了化痰啦」的理由，藍衣男秒打臉，「你喝奶會用發泡錠嗎！」看護瞬間語塞，直到藍衣男說，「我今天遇到你（看護），我只想要你承認，並跟我道歉」看護發現對方沒有要報案了，才不再狡辯，乖乖道歉，但仍沒有正面回應下藥的原因。

網友看完後不敢置信，紛紛回應，「家屬脾氣也太好了吧！」、「太扯了吧」、「是嫌病人煩嗎？直接讓病人睡了比較輕鬆了事」、「 我自己身為看護，都覺的這件事情一定要告到底！太沒職業道德了」、「應該是覺得病人睡著自己也省的輕鬆吧」、「抱歉我如果是家屬，我不會這麼有耐心的問話，一定先給看護粗飽先」。

▼後來藍衣男不願追究，只希望得到一個道歉，看護才不再狡辯，乖乖點頭道歉。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）