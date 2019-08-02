台北醫看診倒下送開刀房！竟收到「扣費通知」嘆：為國家鞠躬盡瘁的下場

▲沈恆立醫師看診忙一天後病倒，竟收到健保署「核刪倒扣」的通知書。（圖／達志／示意圖）



記者鄒鎮宇／台北報導

「這就是為國家鞠躬盡瘁的下場…」，台北市聯合醫院陽明院區泌尿科醫師沈恆立表示，他去年某日上午看診數十人，接近下班時間突然發起高燒，直接送進開刀房，沒想到事後竟接到健保署的「核刪倒扣」通知，讓他非常無奈。對此，健保署也做出回應，認為是雙方溝通上有誤會。

沈恆立在個人臉書發文表示，他2018年9月28日（五）早上9時開始看了數十個病人，緊接著下午進入開刀房兩次，一路忙到晚上8時突然發起高燒，「（我）在手術室倒下，被診斷是盲腸炎，被扶到床上不停發抖。當天夜裡，我自己也被開刀，割掉盲腸」。

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▲網友全力挺醫師。（圖／翻攝Hugo Shen臉書）



而他所負責的病人，也因有值班醫師而獲得妥善的照顧；直到隔日（六）的早上，他麻醉清醒後也趕去查看病人的情況，發現對方術後穩定，便立刻幫病人們辦理出院手續，「結果健保署說：我自己接受手術，跟病人的住院有所重疊，所以這些住院全部都要核刪倒扣」，「這就是為這個國家鞠躬盡瘁的下場」。

網友看完紛紛留言，「這個也太扯了吧」、「健保核刪真的很誇張！辛苦了」、「真的好心寒」、「這種事情記者永遠都不會報」、「健保局認為醫生要親自幫病人把屎把尿才算有工作嗎」、「原來還有這招刪健保的方式，也太高明了」。

▲沈恆立全文如下。（圖／翻攝Hugo Shen臉書）



據《heho》報導，健保署台北業務組組長林麗瑾指出，該通知僅是發現資料有矛盾，才會向醫師確認，並非要「核刪倒扣」；另外，院方也證實，沈醫師9月26日至29日共申請三筆費用，而他是在9月28日至10月1日因盲腸炎住院，因此雙方是否存在誤會，還有待釐清。

此外，健保署根據《健保法》第63條以及《全民健保醫療費用申報與核付及醫療服務審查辦法》進行查核，是為了避免醫師人在國外、休假卻依然申報健保點數，此辦法光是去年10月至12月就省下414萬7000多點的健保點數。

沈恆立表示，醫院都會有值班醫師，下班後也仍有醫護人員看護病人，但醫院不可能因為醫師輪班就將病人隨意調換，「如果我在週五下班時間去小酌，這是我的下班時間，但是住院的病人卻還是在我的名下」。

最後，沈恆立認為，醫療人員掛點滴照顧病人，甚至累到生病動刀都是非常常見的情景，「很多同仁雖然身體情況不佳，但是無法放下手上的病人」，雖然健保這項審核機制立意良善，卻剝奪了醫療人員的權力。