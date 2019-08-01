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影／82歲老父抽血「驗出鎮定劑」！他氣炸與看護對質　竟揪更黑暗真相

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記者柯振中／綜合報導

「當看戶也要有良心…」一名中年男子表示，自己請了看護照顧82歲的父親，但父親卻時常昏睡，他覺得相當奇怪，帶父親去驗血，卻發現父親血液中竟然有「鎮定劑」反應，他一氣之下與看護對質，意外發現看護一天只泡「6匙牛奶」給父親當作食物。網友看完後憤怒回應，「是嫌病人煩嗎？直接讓病人睡了比較輕鬆了事！」

一名網友在FB社團《爆料公社二社》中貼出影片指出，自己在醫院外面看見一段畫面，一名有執照的看護居然偷偷下藥給病患吃，家屬得知後，立刻與看護進行對質，「請看護的一定要注意，當看護的也要有良心…」

影片畫面可見，身穿深藍色衣服的中年男子不斷質問看護，為什麼要對自己的父親下藥，「在我家照顧病人（父親）的期間，他給人家施放一個鎮定劑還是安眠藥，他剛剛自己承認是安眠藥。」藍衣男說到，原先只是懷疑，但帶父親去醫院抽血檢查後，竟然真的驗出「鎮定劑」反應。

▼身穿深藍色衣服的中年男子與看護在醫院外對質。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）

▲▼看護，下藥，82歲父親，6匙牛奶。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）

藍衣男子說到，自己的父親已經82歲，身體已經相當不舒服，卻還被看護這樣對待，甚至1天只餵父親喝「6匙牛奶」，「你給人家照顧的病人下安眠藥！你這樣對嗎？」中年男子提到，自己每天花2400元請看護照顧父親，卻沒想到會發生這樣的事情。

對於藍衣男子的問題，看護則說，自己是個人看護，不曉得那是不是安眠藥，以為是鎮定劑。被旁人問及「目的是什麼？」這名看護並未正面說明，至於「是哪一家看護？」看護則回，「我是個人的。」最後，面對藍衣男子的問題，這名看護不斷地道歉，但仍沒有正面回應「為何下藥」的問題。

網友看完後不敢置信，紛紛回應，「太扯了吧」、「是嫌病人煩嗎？直接讓病人睡了比較輕鬆了事」、「 我自己身為看護，都覺的這件事情一定要告到底！太沒職業道德了」、「應該是覺得病人睡著自己也省的輕鬆吧」、「抱歉我如果是家屬，我不會這麼有耐心的問話，一定先給看護粗飽先」。

▼這名看護最後不斷道歉。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）

▲▼看護，下藥，82歲父親，6匙牛奶。（圖／翻攝自《爆料公社二社》）

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關鍵字：看護,下藥,長期看護,安眠藥,鎮定劑

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