農曆7月到！櫃台妹瞎扯「怕見鬼」...硬要跟經理調早班！網驚呆：腦袋裝X？

▲飯店晚班櫃台擔心鬼月下班會見鬼，竟大膽要求要跟經理調班，網友傻眼。示意圖與本案無關。（圖／pakutaso）

記者陳韻如／綜合報導

農曆7月鬼門開有許多的禁忌，例如晚上盡量別在外逗留，但這也能成為調班的理由嗎？一名飯店經理就在臉書《爆怨公社》發文表示，公司新來的晚班妹妹突然跟他要求這個月要上早班，而原因竟是「因為農曆7月，我怕晚上回家碰到鬼」，讓他錯愕不已。

原PO表示，公司新進的晚班妹妹1日晚間突然告知他這個月要固定上早班，「我問她為什麼要調班，她卻回我說，因為今天是農曆七月的開始，她怕晚上回家會碰到鬼，所以想跟早班的對調班」，而因為早班的同事是一名單親媽媽，晚上必須照顧小孩，因此無法答應對方要求。

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然而，妹妹並沒有因此作罷，竟還要求要原PO跟他對調，原PO當場爆氣，「小姐，你要調班的理由太過牽強，我沒辦法幫你，至於你要跟我對調班，請你搞清楚你跟我的職位等級好嗎？」

原PO事後氣得在臉書發文直呼，「我真的搞不懂現在的20多歲女孩的腦袋瓜在想什麼東西」。原PO也決定之後要找時間與妹妹「好好聊聊」，若是無法溝通，「就只好請你下個月的領薪日來找我了」。

妹妹的超瞎調班理由，引起網友熱議，紛紛留言，「讓她知道...經理比鬼還可怕的時間到了...」、「小公主還是回家待著別出來工作找人家麻煩了！」、「鬼鬼無所不在，讓她回家好好待著，別出門」。

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