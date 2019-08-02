新竹騎士疑恍神...「碰」一聲擦撞火車！流一地血　臉粉碎性骨折送醫

▲老翁騎機車疑未注意前方動態，與區間車發生擦撞，臉部粉碎性骨折送醫。（圖／地方中心翻攝）

記者陳韻如／新竹報導

台鐵內灣支線2日清晨5時30分許發生一起事故，一名年約80歲老翁騎機車行經平交道時，疑似未注意前方動態，直接與台鐵1802次區間車發生擦撞，造成全身多處擦挫傷，所幸意識清楚，暫無生命危險。

▲老翁騎機車疑未注意前方動態，與區間車發生擦撞，臉部粉碎性骨折送醫。（圖／地方中心翻攝）

這起事故發生在竹東鎮上員車站附近，騎機車的老翁與區間車發生碰撞，當場倒地不起，而警消人員獲報後趕抵現場，發現老翁全身多處擦傷，地上還有斑斑血跡，經初步檢查，老翁左手腫脹、鼻樑也有2至3公分的撕裂傷，緊急將他送醫治療，所幸老翁除臉部有粉碎性骨折外，暫無生命危險。

▲這起事故影響了3車次、約70名旅客。（圖／地方中心翻攝）

事故發生後，警消人員也火速前往蒐證，但仍造成火車延誤約1小時，影響了3列次車輛，約70名旅客受影響。目前警方持續調查，釐清事故發生原因。

▲警方趕在上午7時前通車。（圖／地方中心翻攝）

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