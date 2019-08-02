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台中人氣餐廳「叉子」驚傳停業　網一看傻眼：我們第一次約會的地方…

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▲▼親子餐廳。（圖／翻攝自叉子餐廳臉書）

▲叉子親子餐廳在台中相當有名，卻悄悄發出停業公告。（圖／翻攝自叉子餐廳臉書）

記者柯振中／綜合報導

位在台中市議會、市政公園停車場旁的叉子餐廳，不但擁有獨立的遊戲室，戶外還有大沙坑，適合親子一同遊玩。不過，叉子餐廳卻在7月31日晚間6點悄悄發出停業公告，讓網友相當不捨，「歐買尬，我們第一次約會的地方！」

叉子餐廳7月31日晚間6點在FB粉專上公告，由於營運考量，餐廳將營業至2019年8月31日，「致　親愛的顧客們，感謝您一直以來的支持與愛護，陪伴著我們成長茁壯，因為營運考量，造成不便，敬請見諒，X子　感謝有您。」

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▼叉子餐廳內有遊樂室，供小朋友遊玩。（圖／翻攝自叉子餐廳臉書）

▲▼親子餐廳。（圖／翻攝自叉子餐廳臉書）

網友看完後相當不捨，紛紛回應，「好訝異～七月初才去，生意很好啊」、「歐買尬，我們第一次約會的地方」、「記得叉子的前身是伍角船板餐廳，都是很有特色的店，尤其是叉子餐廳，每次去都很多人，聽到即將歇業真的很驚訝」、「啊…我很愛這裡的環境耶……怎可以告別」。

據了解，這間叉子餐廳不但是台中的網美餐廳，更是少見的親子餐廳，不但擁有獨立遊戲包廂，室外更有大沙坑，可讓家長陪孩子一同玩樂。此外，叉子餐廳在Google上的評論超過5300則，得到了平均4.2顆星的高度評價，顯現出相當高的人氣。

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關鍵字：叉子餐廳,親子餐廳

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