北一女中新舊校長交接　儀隊舉旗列隊歡送卸任校長

記者崔至雲／台北報導

台北市立第一女子高級中學今（1日）舉行校長典禮。前任校長楊世瑞開玩笑指出，新任校長陳智源是一位「handsome、smart、young」的校長，期待未來帶領北一女中往更好的路前進。典禮結束北一女中儀隊也列隊歡送楊世瑞，場面溫馨感人。

▲儀隊舉旗列隊歡送卸任校長楊世瑞。（圖／記者范綱儀攝）

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陳智源為北一女中74年來首位男性校長，日前也在和平高中擔任校長一職。陳智源提到，今天原本有準備小抄，但小抄竟留在和平高中，「因此這也代表我的心、我的身都屬於北一女中了，這裡是我的一身懸命，不會有其他地方了」。

▲楊世瑞期許新任校長未來帶領北一女中往更好的路前進。（圖／記者范綱儀攝）

陳智源也說，到北一女中的第一件是希望快到校史室，早點了解北一女中的偉大，未來將帶領一女中往前走，也期待培養傑出女性人才，讓學生找到自我實踐的方向，並去世界各地發揚光大。

楊世瑞則說，今天終於可以卸下棒子，感謝上天給他這麼好的身體、好的頭腦、並給她愛心、勇氣，讓他面對一次次的挑戰，但是很開心要把棒子交給新任校長，期望各界繼續支持北一女中未來發展。

典禮結束後許多高中校長、家長會會長、歷任校長等都獻花給兩位校長，楊世瑞要離開學校時，北一女中儀隊學生也列隊舉旗歡送，可看出楊世瑞在校的受歡迎程度。根據北市教育局督學室主任劉姿君指出，楊世瑞未來將進入台北市教育局擔任「督學」一職，繼續為教育做努力。

▲北一女中新舊任校長交接。（圖／記者范綱儀攝）