　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北一女校長退休轉任教育局「督學」　楊世瑞：終於把棒子交出去

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 北一女中新舊任校長交接,陳智源,楊世瑞。（圖／記者范綱儀攝）

▲北一女中前任校長楊世瑞 。（圖／記者范綱儀攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市北一女中今（1日）舉行新舊任校長交接儀式，各大高中校長以及北一女中歷屆校長也都到現場參與。前任校長楊世瑞今天身穿白上衣黑裙子現身，她指一指身上的衣服指出，這是她在大直高中第一次擔任校長時穿的衣服，今天離開校長一職再次拿出來穿，「很開心、很愉快，終於要把棒子交出去了」。

台北市教育局督學室主任劉姿君擔任今天北一女中校長的監交人，除勉勵新任校長陳智源未來努力辦學外，也解開大家對於楊世瑞下一步的疑惑，楊世瑞離開北一女中後，將進入台北市教育局擔任「督學」一職。

請繼續往下閱讀...

楊世瑞致詞時說，今天終於可以卸下棒子，感謝上天給他這麼好的身體、好的頭腦、並給她愛心、勇氣，讓他面對一次次的挑戰，但是很開心要把棒子交給新任校長，期望各界繼續支持北一女中未來發展。

▲▼ 北一女中新舊任校長交接,陳智源,楊世瑞。（圖／記者范綱儀攝）

▲北一女中今天進行新舊任校長交接。（圖／記者范綱儀攝）

新任校長陳智源則提到，今天原本有準備小抄，但小抄竟留在和平高中，「因此這也代表我的心、我的身都屬於北一女中了，這裡是我的一身懸命，不會有其他地方了」。

陳智源也說，到北一女中的第一件是希望快到校史室，早點了解北一女中的偉大，未來將帶領一女中往前走，也期待培養傑出女性人才，讓學生找到自我實踐的方向，並去世界各地發揚光大。

楊世瑞小檔案

● 63年至66年在北一女就讀
● 台師大教心系學士、台師大輔導研究所學位
● 經歷：北一女中教務主任4年、北一女中輔導主任12年、北一女中輔導老師2年；大直高中、中山女高擔任校長各4年，北一女中5年校長（北一女中創校109年來，首名北一女中校友校長）。
 

ET快訊
謝忻爆「同台阿翔復出」　神隱2個月…下一步計畫曝光！
友辣妻獨自在家！他「強脫內褲」交疊　下秒被狗吠嚇軟...拎褲
林千又認愛1年爆劈腿分手！富二代男友嘆：花了很多錢哄她

關鍵字：北一女中,校長,教育局,督學,楊世瑞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

訂鳳梨酥送外國客！　店家給驚喜「8盒10入裝」他一開箱秒傻眼

成大醫院新任院長發宏願　沈孟儒：落實智慧醫療打造無牆化老人智慧醫院

用國際旅客補足陸客缺口！林佳龍危機轉契機：拚1120萬人觀光

獨／全球城市小姐23美爭冠　「小昆凌」泳裝火辣S曲線羞喊：我單身

買來黏灰塵！愛車冷氣孔「粉粿全面入侵」　苦主秒懂...萬人笑：還有2種料

下班注意！大雷雨襲台南高雄　桃園以南15縣市豪、大雨特報

善耕365／熬過婚姻危機的單親媽媽　與兒打造愛的烘焙坊

唸台大是什麼感覺？他把學生分3類　過來人見「這殘酷現象」猛點頭

善耕365／你我傳遞愛延續走往幸福的勇氣　桃姊妹格子舖

2019中國百強縣名單公布　濰坊4縣市上榜

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

貪玩熊貓寶寶「不想回家」裝可憐 拚命抓木桿拒投降...遊客全笑翻

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

迪麗熱巴台下練歌頻頻走音　華晨宇聽完笑了：妳這樣不能上台

溢出來就乾杯、菜園果園動物園　五款炒熱氣氛必備「喝酒小遊戲」

Ella曝教育勁寶方式　「我從來不跟他講嬰兒語」

訂鳳梨酥送外國客！　店家給驚喜「8盒10入裝」他一開箱秒傻眼

成大醫院新任院長發宏願　沈孟儒：落實智慧醫療打造無牆化老人智慧醫院

用國際旅客補足陸客缺口！林佳龍危機轉契機：拚1120萬人觀光

獨／全球城市小姐23美爭冠　「小昆凌」泳裝火辣S曲線羞喊：我單身

買來黏灰塵！愛車冷氣孔「粉粿全面入侵」　苦主秒懂...萬人笑：還有2種料

下班注意！大雷雨襲台南高雄　桃園以南15縣市豪、大雨特報

善耕365／熬過婚姻危機的單親媽媽　與兒打造愛的烘焙坊

唸台大是什麼感覺？他把學生分3類　過來人見「這殘酷現象」猛點頭

善耕365／你我傳遞愛延續走往幸福的勇氣　桃姊妹格子舖

2019中國百強縣名單公布　濰坊4縣市上榜

台鐵惡司機指侵弱智女　賠償20萬二審改判3年4個月

泰國公開賽／周天成首局15分鐘快打　直落二橫掃印度挺8強

中職／洋投如何取捨　伯納：藍迪強森來就馬上換

帳篷深夜被搗毀…露營客往森林一看嚇到開槍：大腳怪！

防制「闖」禍肇事 　永康警加強交通執法保障用路人安全

U12世界盃／古巴隊休兵日賣場大採購　最多人買手機

高雄技術員上網「發大財」！北漂青年返鄉就業遭詐　沒面試先付40萬

傳陸下一步限縮團客　旅行業者 ：各地已開始調查組團情況

訂鳳梨酥送外國客！　店家給驚喜「8盒10入裝」他一開箱秒傻眼

成大醫院新任院長發宏願　沈孟儒：落實智慧醫療打造無牆化老人智慧醫院

生活熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5..

他結帳掏1千女友付50　找零引..

全台第1間「手搖店」是誰？網友..

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接..

秋冬旅遊補助曝光！一張圖看懂4..

林志成批館長鬧笑話

鬼門開「30個禁忌一次看」

10點開搶！台虎全航線單程50..

護理師「咖啡泡半小時」神展開

薪水全賠開瓶費　KTV員工淚求..

他PO文公審外送員　對話曝光風..

透明藍生物「肚子塞爆10元」　..

流水席只看這道？賓客秒吞：誰打..

校門一片桃色大軍　他愣時代變了

更多熱門

相關新聞

國立大學校長交接　教長喊話放手去做

教育部今（1日）舉行國立大學卸新任校長交接暨致送續任校長聘書典禮，新任校長只有台灣戲曲學院校長劉晉立1位。另外，中興大學校長薛富盛、高雄師範大學校長吳連賞、空中大學校長陳松柏、台灣藝術大學校長陳志誠、台南大學校長黃宗顯和台中科技大學校長謝俊宏等6位都是續任。

北一女首位男校長　陳智源：最高榮譽

男童遭師壓頭撞地　家長怒提告

交大副校陳信宏　接棒代理校長

成大前校長黃煌煇辭世

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

她吃藥睡死　起床「手被蟑螂咬」

快訊／時代力量林昶佐退黨　下午1點記者會說明

變頻冷氣「2個月24小時不關機」帳單出爐

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！

他結帳掏1千女友付50　找零引發分手危機

韓暖男演員性侵「被判刑5年」！

500元賣女友！他躲床下聽全程：結束換我

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！

全台第1間「手搖店」是誰？網友答案一面倒

今午後雷雨明顯！雙颱下周可能接力生成

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導處「忘情衝刺」

影／保時捷被拖　5秒墜毀全記錄

秋冬旅遊補助曝光！一張圖看懂4種方案

更多

最夯影音

更多

卡住了啦！車子「前後被夾攻」無法動　浩克男霸氣扛車尾...路人原地看傻眼

體驗街友生活幫賣爆米香換食物　他吃飽喝足受恩惠：我很滿足！

停車「鑰匙沒拔」...3天都沒被偷 外國人驚喜：台灣的善良超誇張

揪人！3億「KTV摩鐵」百元唱　50坪萬首歌還有維棋浴可洗

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面