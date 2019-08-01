北一女校長退休轉任教育局「督學」　楊世瑞：終於把棒子交出去

▲北一女中前任校長楊世瑞 。（圖／記者范綱儀攝）

記者崔至雲／台北報導

台北市北一女中今（1日）舉行新舊任校長交接儀式，各大高中校長以及北一女中歷屆校長也都到現場參與。前任校長楊世瑞今天身穿白上衣黑裙子現身，她指一指身上的衣服指出，這是她在大直高中第一次擔任校長時穿的衣服，今天離開校長一職再次拿出來穿，「很開心、很愉快，終於要把棒子交出去了」。

台北市教育局督學室主任劉姿君擔任今天北一女中校長的監交人，除勉勵新任校長陳智源未來努力辦學外，也解開大家對於楊世瑞下一步的疑惑，楊世瑞離開北一女中後，將進入台北市教育局擔任「督學」一職。

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楊世瑞致詞時說，今天終於可以卸下棒子，感謝上天給他這麼好的身體、好的頭腦、並給她愛心、勇氣，讓他面對一次次的挑戰，但是很開心要把棒子交給新任校長，期望各界繼續支持北一女中未來發展。

▲北一女中今天進行新舊任校長交接。（圖／記者范綱儀攝）



新任校長陳智源則提到，今天原本有準備小抄，但小抄竟留在和平高中，「因此這也代表我的心、我的身都屬於北一女中了，這裡是我的一身懸命，不會有其他地方了」。

陳智源也說，到北一女中的第一件是希望快到校史室，早點了解北一女中的偉大，未來將帶領一女中往前走，也期待培養傑出女性人才，讓學生找到自我實踐的方向，並去世界各地發揚光大。

楊世瑞小檔案

● 63年至66年在北一女就讀

● 台師大教心系學士、台師大輔導研究所學位

● 經歷：北一女中教務主任4年、北一女中輔導主任12年、北一女中輔導老師2年；大直高中、中山女高擔任校長各4年，北一女中5年校長（北一女中創校109年來，首名北一女中校友校長）。

