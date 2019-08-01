談與台灣電信商合作關係　華為代理商：仍處於交流階段

▲華為台灣代理商訊崴技術表示，目前華為手機已與台灣三大電信商進行5G訊號對測。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

今年5月，由於受到Google宣布與華為停止部分業務往來隨著事件的影響，當時傳出中華電信與其他電信業者將不再販售華為新機的消息；在沈寂了近三個月的時間後，今（1）日華為台灣代理商訊崴技術舉辦了「2019華為新影像大賽攝影展」活動，會前訊崴總經理雍海接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時提到，目前與台灣電信商的合作關係還算不錯，仍處於交流階段。

雍海指出，當時傳出電信商可能不再上架華為新款手機後，訊崴有再去與各大電信商討論。在中華電信方面，他們的高層認為，事實並非當時所報導的那樣（不販售新機），而是他們會再更加審慎的考量後續的合作，畢竟電信商也是要考量消費者後續的售後服務是否能夠延續。

當記者問到「這是否代表未來台灣電信商將繼續販賣華為手機」時，雍海表示，目前跟台灣的電信商關係處於交流階段。不過他也強調，台灣的電信商都很想上架華為手機，尤其是華為終端在5G領域具有一定的優勢，因此相關產品讓電信商們都相當感興趣。

至於在5G終端對測方面，雍海則表示，目前已與台灣三大電信都有在進行5G手機訊號的對測。