英特爾執行長證實已對華為解禁！　Q2出貨並向美國政府申請許可

▲英特爾已申請向華為出售部分產品的許可證。（圖／路透社）

記者陳心怡／綜合外電報導

美國日前宣布將放寬對華為禁令，並開放企業申請許可，如果通過就能恢復向華為出口零組件。根據財經媒體CNBC報導，英特爾已申請向華為出售部分產品的許可證。

美國對華為剛頒布出口禁令時，川普告訴業者，申請預期不會被許可。後來6月底美國總統川普和中國國家主席習近平在日本大阪G20峰會後，川普表示將放寬對華為的禁令，允許供應與國安無關的產品給華為，而最近也傳出美國官員敦促美國大型科技公司，可以開始申請出貨給華為。

英特爾執行長史旺（Bob Swan）表示，公司在第二季度，確定哪些產品是符合法律規定之後，就開始向華為銷售一些產品。被問及英特爾獲得哪些產品許可時，史旺說它主要是它的一般通用晶片，如果賣給華為，他認為這不會給國家帶來任何安全風險。

史旺指出，華為是英特爾的大客戶，而他認為販售一般運算晶片給華為，並不會影響到美國國家安全。

史旺在會議上表示，客戶供應鏈對於貿易的不確定因素倍感不安，促使他們決定在把CPU訂單提前至Q2。他說，「為因應美國政府修正的實體清單，我們已暫停對部分客戶出貨。不過，經徹底檢視後，旗下部分符合規定的產品已再度出貨，對Q2的影響其實有限。」