快訊／時代力量林昶佐退黨　下午1點記者會說明

▲林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

（13：55新增退黨聲明）

時代力量立委林昶佐傳出退黨消息，下午1點開記者會說明。據傳林昶佐將宣布退出時代力量，並且以無黨籍身分參選台北市中正萬華區立委。

最近時力立委高潞‧以用的國會助理因違法領取400萬元補助遭停權處分，而黃國昌揭露「私菸案」也被批評扯民進黨後腿，黨內紛爭不斷，而代表人物黃國昌與其他黨員似乎理念不合，黨內分裂的傳聞不斷，如今，林昶佐傳出退黨消息，震驚各界，下午1點將於立法院開記者會說明。

林昶佐從閃靈樂團主唱轉戰政壇，2015年1月25日，與林峯正等人宣布組黨成立「時代力量」，隔年在立委選舉中，為時代力量拿下台北市第五選區萬華區及中正區的立委席次；2018年替黨內新生代議員輔選九合一大選成績亮眼，台北市位議員林穎孟、黃郁芬和林亮君，皆順利當選。

林昶佐於下午1點在記者會中宣布「退出時代力量」，震驚政壇，隨後也在臉書發表聲明，投身政治五年來的成果與困境，「讓我連日思考，要守護我們自由的生活，並繼續推進美好的價值，怎麼做才是正確的選擇。」

聲明如下：

一、即刻退出時代力量，以無黨籍的身分投入 2020 中正萬華區的立委選戰。

二、基於台灣的國家利益，總統候選人支持蔡英文連任。

三、將著手促成包括中正萬華在內，台灣所有進步陣營的跨黨派協調共議。建立新模式推出每一選區的最強候選人，一對一來對抗國共勢力逆襲，促成團結抗中！

從關心台灣的音樂工作者，到參與時代力量創黨、進入國會，我始終期許這股新血可以促成更細緻多元的政治討論，團結更多人來支持我們的理念價值，全力推動台灣成為一個有尊嚴且美好的正常國家。

然而，這幾年來黨內在有些議題或法案的推動方式，由於政黨合作的戰略不明，實質上讓理想與價值更難推進。因此，我在時代力量內部數次提出路線問題的討論，可惜，至今幾年來仍未能達成共識。

距離關鍵大選投票日僅剩五個月，我無法再膠著於黨內混沌的路線中，必須清楚地朝理想方向全力前行。面對現在艱困的情勢，我將與社會各界懷抱共同理想的夥伴們，一起開創更寬廣的可能，一起帶動台灣正面的力量。當然，我也期待，我的離開可以開啟時代力量改變的契機。

此時此刻，我認為最重要的是：讓台灣在國際社會中航向正確的方向。面對中國對台灣的威脅與打壓，台灣人站在危崖邊緣，只能奮力一戰，退無可退。

因此，基於台灣國家利益，支持不親中的候選人蔡英文總統連任，是毫無疑問的選擇。

而在國會方面，國民黨主席吳敦義已經喊出要奪下86席國會席次，跨越修憲門檻，顯然要由韓國瑜來實現馬英九未完成的和平協議、終極統一。所以，這次立委選戰，每一個台灣人必須用盡每一分力來阻擋國共聯手逆襲。也唯有每一個立委選區都推出一對一的最強人選，才能達成這個目標。

因此，我所屬的中正萬華席次，並非唯我不可，我將邀請民進黨、時代力量、基進黨、社民黨、綠黨等所有願意加入團結抗中的政黨，共同商議如何在此推出最強的候選人，組合最強的團隊及連線。並開始探訪各界優秀人士代表團結抗中陣營，投入目前尚未有候選人的艱困選區選舉。力促全台每一選區都派出最強戰將，一對一對決國民黨。

2020，我們要確保航道，讓台灣航向一個美好的未來。所有的人都必須行動，為時未晚。這是我們這個時代的使命，在關鍵的時刻做出選擇，團結同行，2020，台灣勝利！

▲林昶佐宣布退黨。（圖／記者呂佳賢攝）