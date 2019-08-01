開放國安購菸無上限！北檢約談華航高層　羅雅美、邱彰信列名其中

▲涉搭總統專機便車買免稅品的華航「地勤美魔女」董靜宜做完證後離開台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦國安私菸案，將調查矛頭轉向華航開放國安人員無上限購菸流程，專案檢察官31日深夜開會研商對策，1日凌晨將10名華航空品處基層人員訊後請回後，一早又由檢察長邢泰釗召集專案會議，隨即對華航高層展開第2波約談，北檢不願證實偵辦行動，但據了解，約談對象不排除包含前資深副總羅雅美、空品處副總邱彰信。

檢察官接連3天到國安局借用地點，偵訊共80名買家到31日告一段落後，專案檢察官當天就回北檢舉行閉門會議，彙整並分析調查所得，在此同時，調查局新北市調處也針對免稅菸銷售流程部分，約談10名華航人員。

▲檢方最快今明兩天就會約談羅雅美等高層人員。（圖／記者張君豪攝）

層級檢調首波約談華航人員，層級最高僅空品處協理于堯、高淑娟，曾被報導疑似搭專機順風車買免稅化妝品的地勤董靜宜、黃湘媚，以及空姐、空少，目的是先從基層承辦人員口中，了解普通航班與總統專機在免稅商品的銷售、付款、取貨等流程，有何不同。

10名華航員工最後以證人身分，陸續被檢察官訊後請回，1日上午，參與專案的主任檢察官與檢察官，也到北檢檢察長邢泰釗辦公室集合，再次匯報了解彼此偵辦進度，並指揮調查局對層級更高的華航人員展開第2波約談。