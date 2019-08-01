何以被韓國瑜團結？黃光芹嘆：「善政們」竟不如一個草包

▲韓國瑜、張善政。（合成圖／記者羅婉庭攝、記者賴君欣攝）



記者呂欣玫／綜合報導

前行政院長張善政日前宣布，接受國民黨總統參選人韓國瑜的邀請，擔任韓國瑜的國政顧問團總召。對此，資深媒體人黃光芹1日感嘆，「張善政何以『被團結』？」台灣有太多「善政們」，在政治摔角場上，竟不如一個草包，為了成就他人大業，必須一再被人「借殼上市」，連無黨之人，都要「國瑜黨」所宗了。

張善政接下韓國瑜國政顧問團總召一職，他30日表示，這個職位跟副手完全不相干，應讓韓國瑜去找最適合的副手，未來自己回花蓮種田也很快樂，對於民眾提問「為何要幫草包？」，他說，自己跟鴻海集團創辦人郭台銘的背景較相似，他發現郭台銘所提出的政見跟自己大多相同，當時就認為既然郭台銘要參選，自己也沒必要出來了，「成功不必在我」，所以韓、郭誰當選都好，但現在已被韓國瑜延攬進團隊。

對此，黃光芹於臉書表示困惑，同時對張善政提出5點疑問，第一，他難道不選總統了嗎？那麼他必須正式向外界宣布，因為過去為了選總統，他利用過不少媒體資源，自己也訪問過他好幾次，聽他聲稱要走自己的路，没理由跟人搭檔，也不會被摸頭，「如今改弦更張，怎麼可以和稀泥，連交代都不交代？」

第二，張善政向來以非國民黨籍自居，當國民黨張開團結的大網時，「他何以甘願被團結？」第三，他忘了過去的慘痛經驗？去年為了幫韓國瑜輔選，他與葉匡時好幾度南下，幫韓惡補，在北返搭乘高鐵的途中，又被叫回去，因為對方聽不懂、不會講，以後乾脆直接由張善政、葉匡時「當槍手」上台講，韓最後喊幾句「發大財」的口號收尾，「萬一真把這樣的人，送進總統府，主持國政，對老百姓能交代、未來要負責嗎？」

第四，「重啟核四」公投領銜人黃士修絕食抗議，是國民黨內難得有戰力、肯付出的戰士，之前不過在臉書向韓提了幾個建言，卻慘遭韓粉罷凌，張善政之前宣布要選總統，同為理工科的後輩黃，相信張善政可以成為「孫運璿第二」，是少數不勢利，肯跳出來相挺的年輕人，「他被不理性攻擊，張前院長有聞問嗎？」

第五，不久前張善政亦步亦趨，搶先在韓和他的發言人之前，像機關槍向民進黨開火，簡直變了一個人，也難免引人聯想，張善政是否有司馬昭之心？如今副總統不是他，又搶頭香去當韓的國政顧問團總召，「張前院長何不直接回花蓮，當自己的農夫，比較快意人生？」