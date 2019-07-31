越南情緣線上選妃都禁止　移民署將網搜違法業者連續罰

▲移民署今天31日表示，將加強非法外籍配偶網路媒合業者的查緝力道。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

媒體報導「下標買越女、婚仲搞直播台男」有民眾出面指控透過臉書社團搜尋越南新娘，卻發現該婚媒以網路直播誇張方式提供線上選妃，並從中騙取媒合費。對此移民署31日下午發表聲明：強調根據入出國及移民法規定、跨國婚姻媒合不得廣告，如民眾發現臉書社團婚姻媒合廣告者，被檢舉者每個個案可處新臺幣10到50萬元不等之罰鍰，移民署可連續裁罰。

移民署指出，報導中案件已交由相關人員記錄在案進行調查，如查有違法事證，均依法提報「跨國境婚姻媒合審查小組」進行裁處。移民署署方並提醒民眾，網路世界資訊多元，民眾日常社交雖然經常使用網站、臉書或LINE等社群軟體，但任何台灣民眾認識外國對象，依相關法律：介紹者不能要求期約報酬、登載廣告不然都可依法開罰。

移民署呼籲民眾，勿以「大陸新娘、外籍新娘」等字搜尋婚媒網站，也不要輕信網路臉書社團私人仲介網路廣告，以免日後發生糾紛而無法解決。移民署今天並承諾，今後會持續加強網路巡邏查案力度，希望藉此打擊遏阻不法外籍婚姻媒合集團，以維法紀及保障民眾權益。

移民署官網也揭櫫合法婚媒團體資訊，惟因跨國婚媒涉異地服務，媒合過程細瑣，移民署建議民眾、與媒合者一定要簽訂書面契約、要索取付費收據，多加比較相關婚媒團體後再選擇消費。

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