越南女移民美國想住大房子　家人造「墓葬別墅」圓夢

記者吳宛霖／綜合報導

越南法律規定入葬只能在教堂或寺廟等聖地進行，檳椥省Tan Thach公社的著名地標「Tomb Villa」大廳中央卻有一座大理石墳墓，引起眾多網友討論。當地居民Tran Thi Kim Lien從貧困家庭隨伴侶移民至美國後，希望能在故鄉住進別墅和家人團聚，最後卻在美國病逝。她的家人為了幫助她完成「住大房子」的夢想，在別墅的客廳中建造石棺，讓她在長眠在「墓葬別墅」。

Tran Thi Kim Lien在1960年1月28日出生，在貧困家庭長大，18歲時愛上一名漁船船主，3年後便一起移民至美國。她先是成為一名美甲師，之後從事室內設計業務，生活日漸富裕後，便開始將錢匯回越南家中。

Lien在21世紀早期返鄉時向她的母親及3位兄弟表示，自己最終會回歸故鄉，並要求他們建造一棟寬敞的別墅取代原本的破舊老屋，也希望整個家族能在同個屋簷下團聚，對此自己願意獨自提供資金。別墅在2006年完工，成為整個社區中唯一的豪宅。Lien在2007年搬回越南別墅居住，不久卻被診斷出罹患癌症，隨著病情惡化，她又返回美國接受治療。

▲越南檳椥省的著名地標「Tomb Villa」。（圖／翻攝自Đủ Thứ Chuyện Youtube）

綜合外媒報導，Lien曾向她的母親表示，「我從沒有住過別墅，所以當我死後，請把我埋在別墅內。」她在2007年5月10日去世，遺體被她的家人帶回越南，並依照她的意願進行安葬。

Lien最小的弟弟Tuan表示，自己和家人請專業工人到家中，在大廳中央挖開一塊地方修棺墓，將Lien安置在內，並在上面覆蓋6層塑料，以混凝土作為隔離，再切割黃崗岩石板製作成最外層的石棺。

當時包括地方當局在內，大部分社區居民都有參加Lien的葬禮。之後墓葬別墅的歷史在檳椥省蔓延，甚至流傳別墅鬧鬼，Lien的家人對此表示，在過去12年一直住在那裡，並沒有注意到任何異常。