直擊中越邊境／看好東興口岸潛力　他們南進創業盼叩關東協

▲廣西東興口岸的北侖河二橋成為中越經貿重要通道。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／廣西報導

廣西防城港東興市是中國大陸通往越南及東協各國的重要陸路口岸，其戰略地位的重要性，吸引新創孵化基地「啟迪之星」進駐，首批入駐的20多間公司中，還有一間來自台灣。已在南寧發展六年的林大為表示，自己相當看好一帶一路商機和鄰近越南的區位優勢，所以南下創業，目前正積極佈局酒店管理及餐飲領域。

今年40歲的林大為是南寧台商協會副會長，曾在香港上海匯豐銀行擔任金融交易員，在跟著父親到南寧從事房地產代銷的財務管理後，看到大陸的發展潛力，便在2013年與人合夥創立勝華集團，主要投資房地產、酒店與餐飲行業。

林大為認為，防城港是一座很新的城市，建市不過20多年，人口約100萬人，同時也是廣西和越南鄰邊鄰海、水路相連的城市，「海岸線很漂亮，近年來又積極發展觀光休閒，如果在這裡發展旅遊市場滿有潛力的。」

▲廣西南寧台商協會副會長林大為。（圖／記者曾俊豪攝）

至於當地對台商的吸引力，他表示，台商若在廣西聘用當地勞工，一個月至少要3千元人民幣，而在防城港可以聘用越南勞工，一個月只要1300至1500元人民幣，可以大幅降低勞工成本，「加上防城港市政府近來積極招商，做為一座邊貿城市，可以放眼廣西、立足東盟。」

「啓迪之星」其前身為1994年8月成立的清華科技園發展中心，目前在全球有200多個孵化基地。2016年11月，啓迪之星孵化器正式進駐廣西南寧五象新區和東興市，瞄準廣西經濟創新、東盟各國與一帶一路科技產業的發展需求，推動科技自主創新。

廣西啟迪之星副總方志明指出，在此做跨境電商有區位優勢，因為越南北部最發達的廣寧省芒街市區與東興市僅有一河之隔，「越南芒街相當於當年的深圳，開放最前沿的陣地，這是一個區位優勢。」

▲廣西啟迪之星副總方志明。（圖／記者曾俊豪攝）

他認為，當地電商從業人員規模非常龐大，按註冊企業來看，到2018年底已經有2600多家企業，加上官方對跨境電商非常重視，「南寧是中國22家跨境電商試驗區之一，政策輻射到東興口岸，甚至到全球，所以大有可為。」

孵化基地裡最年輕的企業是「斑螳視覺」，該公司主要以拍攝電商廣告、企業宣傳片為主。創業團隊之一的攝影師許權林指出，自己是東興本地人，看好跨境電商企業對影像宣傳的需求，選擇在家鄉創業，「目前客戶仍以大陸本土企業為主，希望未來能藉由東興的區位優勢，切入越南市場。」

▲廣西青創業者斑螳視覺攝影師許權林。（圖／記者曾俊豪攝）