育兒津貼、準公共新制明上路　供31.7萬個平價就學機會　

▲教育部指出，目標到113年將滿足70%的幼兒都能享受平價教保的服務。（圖／記者黃孟珍攝）

記者崔至雲／台北報導

為減輕家長育兒負擔，教育部推動「準公共化托育政策」8月1日起全台實施，政策包括，公共化幼兒園提升至 2,631 園(占 38.7%)、提供近 20.8 萬個就學名額；平價教保增加至31.7萬個平價就學機會；另外，對於沒有就讀公共化或準公共幼兒園的 2 歲至 4 歲幼兒，政府也首次發放育兒津貼，減輕育兒負擔。

教育部表示，近年來在學前教育部分，政府給予年輕家庭歷年最大的支持與投資，達到 0 歲至 5 歲無縫銜接，今年 8 月起，全國 2 歲至 5 歲 80多萬名幼兒都可獲得教育部全面的照顧。但對此，全國教師工會總聯合會今（31日）指出，目前公共化（公立、非營利）幼兒園開辦數量遠遠不足，更有很多縣市代理教師比例居高不下，呼籲政府應盡速解決該問題。

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對此，教育部表示，為了展現政府持續推動公共化的決心，已經宣示 106 年至 113 年 8 年內要增加公共化幼兒園 3,000 班，增班速度是過去 16 年的 2.2 倍；近 3 年，已經增加 951 班。對於人口密度高或人口移入地區，因學校現有餘裕空間取得較困難，教育部先前透由前瞻基礎建設協助地方政府興建公共化幼兒園園舍 50 園；109 年起已另爭取經費，協助各縣市興建園舍擴大公共化，一定會鼓勵地方政府加速、加量，並全力給予支持。

▲育兒津貼補助條件包括，滿2歲至未滿5歲的幼兒、父母雙方或監護人所得稅稅率均未達20％、未正在領取育兒留職停薪津貼、幼兒未就讀公共化或準公共幼兒園、未經政府公費安置收容。（圖／記者黃孟珍攝）

另外，針對代理老師過多部分，教育部表示，全國公私立幼兒園提供之教保服務、教保服務人員資格等，都必須符合法令的規定；除了依法定期接受基礎評鑑外，地方政府也會有日常的稽查管理機制及輔導措施。對於準公共幼兒園也有退場機制，如果違反相關法令規定，地方政府會通知其限期改善，若屆期仍未改善者，自次一學年度將解除契約。

同時，教育部也指出，依幼照法規定，公立幼兒園 3 歲至 5 歲幼兒的班級，每班 30 人至少配置教師及教保員各 1 人，依據勞動基準法規定，以契約進用的教保員也是編制內人員。至於各縣市所轄公立幼兒園聘請代理教師的原因，除因應少子女化現象預為控管教師員額外，還有教師依法請假期間所聘的職務代理人；由於幼兒園規模相對較小，如果人數稍有變動，其代理比率看起來就比較高，再者，各園代理教師以具教師資格者居多。

教育部也提出數據指出，107學年度公立幼兒園教保服務人員計 1 萬 2,939 人，代理教師計 1,154 人，代理比率約 9%；此外，教育部從 106 學年度開始，引導地方政府逐年調降幼兒園教保服務人員額控留比率，107 學年度有 9 縣市的控留比率較 106 學年度少。

