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屁孩把鞭炮塞玻璃杯爆炸　22年後從眼裡夾出「5mm玻璃碎片」

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▲▼內湖梘頭福德祠,宗教信仰,傳統祭祀習俗,夜弄土地公,遶境,元宵節,鞭炮,環境污染,噪音,爆竹煙火。（圖／記者李毓康攝）

▲大陸一名男子玩鞭炮炸傷眼睛。（示意圖／記者李毓康攝）

實習記者賴韻如／綜合報導

廣東深圳一名男子22年前因為調皮將鞭炮塞在玻璃杯裡點燃，導致左眼被炸傷，沒想到他直到近日才因為眼睛又紅又腫，非常不舒服趕緊就醫。醫師透過手術從該男眼裡取出「5毫米」的玻璃碎片，相當驚險。

據《梨視頻》報導，主治醫師表示，患者到醫院時情況相當嚴重，左邊眼睛非常紅，甚至什麼也看不見，之後做了初步檢查才發現，該患者不僅眼壓過高、整個眼角膜表面還有一些「玻璃殘渣」，晶體更全部都是混濁且破碎，一看就知道是受過傷的眼睛。

▲▼玩鞭炮炸傷眼 22年後夾出碎玻璃。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲▼患者眼睛裡取出「5毫米」玻璃碎片。（圖／翻攝自《梨視頻》）

▲▼玩鞭炮炸傷眼 22年後夾出碎玻璃。（圖／翻攝自《梨視頻》）

經過醫生問診，原來該患者在22年前把鞭炮放在玻璃杯裡，結果炸傷自己的眼睛，當時知道有玻璃碎片卡進眼球內，所以去醫院檢查，但醫師卻表示不知道玻璃的確切位置，且要取出的風險太高，決定不將其取出。患者表示，直到今年初，他發現自己的視力持續下降，眼睛感到腫脹、疼痛，有時甚至睜不開，這才讓他驚覺事情的嚴重性。

最後醫師透過手術從患者眼睛裡取出一片呈現三角形狀的5毫米玻璃碎片，醫師表示，「這塊玻璃碎片很鋒利，就像刀片一樣。」所幸最後手術順利，患者在術後恢復狀況也相當良好，出院一個星期後，視力已從接近完全失明狀態恢復至0.5。

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關鍵字：鞭炮,大陸,廣東深圳,眼睛,玻璃

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