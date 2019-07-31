約會220次都失敗！女模對愛情絕望　直播婚禮宣布「嫁給愛犬」

實習記者賴韻如／綜合報導

英國一名女模因為在感情上屢屢挫敗，讓她對愛情徹底失望，最終她放棄男人，並決定嫁給自己的6歲愛犬洛根（Logan）。她30日在電視上直播這場甜蜜婚禮，讓全國人民一起見證這重要的時刻。

據《太陽報》報導，今年49歲的伊麗莎白·霍德（Elizabeth Hoad），是英國80年代知名的泳裝模特兒，她表示，自己曾和許多知名人士交往，也訂過兩次婚，但卻沒有找到一個穩定的歸宿。這8年來，伊麗莎白更在多達6個交友軟體中至少約會了220次，依舊屢屢失敗。然而，伊麗莎白表示，壓倒駱駝的最後一根稻草就是自己在臉書上認識一位男人，沒想到在一起後才發現對方已經結婚了。

伊麗莎白說，「從那時候開始，我厭倦了男人，也是從那時候開始，我發現嫁給洛根才是最好的決定，因為他永遠不會離開我身邊，而且我們彼此相愛。」伊麗莎白指出，洛根是自己一年前拯救出來的狗狗，當時自己原本還沒走過喪犬之痛，但是遇見洛根以後，才漸漸找回笑容。

▲▼伊麗莎白與洛根甜蜜的婚禮。（圖／翻攝自YouTube／This Morning）



2人的婚禮於周二（30日）在英國脫口秀「This Morning」中現場直播，畫面中洛根穿著西裝、戴著大禮帽，前方擺著寫上「I do」的字牌，伊麗莎白更在結尾時為牠套上專屬金色腕帶，在現場來賓以及全國觀眾的見證下完成這場婚禮，畫面溫馨又可愛，讓不少網友紛紛直呼「太感人」！

其實這並不是第一位決定要嫁給愛犬的女性，先前一位來自北愛爾蘭的43歲威廉敏娜（Wilhelmina Morgan Callaghan）於2008年失業、住家又被洪水侵襲，艱難之際時不經意在網路上發現有人「嫁」給自己的寵物，因而萌生相同的念頭，如今他們已經結婚滿「10年」。