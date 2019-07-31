陸東北形成「投資正過山海關」之勢　遼寧上半年民間投資超7成

▲從2014年開始，黑龍江、吉林、遼寧三省的經濟增速在31省份中，GDP增速排行後五位。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

過去大陸曾流傳「投資不過山海關」的俗語，意思是不要考慮去東北投資，很可能血本無歸。但今年以來，各路資本競相闖東北，形成「投資正過山海關」之勢，譬如上半年，遼寧民間投資佔固定資產投資就超過了七成。

據《新華社》報導，東北三省（遼寧、吉林、黑龍江）近年來，推出了規範營商環境建設的條例法規，持續推進「放管服」改革，遼寧企業開辦時間壓縮到3天。中國東北振興研究院副院長李凱表示，國家推進新一輪東北振興戰略帶來巨大商機。

▲恆大集團創辦人兼董事局主席許家印。（圖／CFP）

東北逐漸形成投資潮，報導指出，遼寧港口集團有限公司1月揭牌，招商局集團出資整合大連港和營口港；全球石油巨頭沙特阿美與中方企業3月在遼寧盤錦市，設立合資公司，投資額超百億美元；恆大集團與瀋陽市6月簽署協議，在新能源汽車等多領域投資約1200億元人民幣。馬雲曾在黑龍江說，阿里巴巴投資必過山海關。

有別於以往，此次投資東北有2大特點，一是投資主體多元化，外資和民資唱主角，今年上半年，遼寧民間投資佔固定資產投資超過七成；二是投資項目聚焦發展新動能，恆大集團的投資重心從房地產轉向了新能源汽車，看好瀋陽作為「汽車城」的潛力。

▼遼寧自貿區瀋陽片區。（圖／CFP）