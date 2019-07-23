被投訴服務不佳　爆走竹科業務再飆三字經嗆輸贏

▲李姓工程業務，因不滿被來公司接洽業務「告狀」，竟在主管要求溝通化解的場合對對方拉扯、飆罵三字經更使對方受傷。（示意圖／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

一名竹科科技廠李姓工程業務，因不滿被來公司接洽業務「告狀」，竟在主管要求溝通化解的場合對對方拉扯、飆罵三字經更使對方受傷。由於現場目擊者指證歷歷，法官認為李姓工程師犯罪事證明確，依傷害罪，判李男拘55日、公然侮辱判拘10日，應執行55日，易科罰金5萬5千元。

判決指出，一名蕭姓工程師於2017年7月間到竹科某科技廠接洽業務，蕭男認為對方派出的業務代表李男服務態度不佳，向該公司投訴，李姓工程師因此而遭到上級主管約談，並指示要求李男與蕭男當面溝通。未料，李、蕭二人見面反而加深不滿，蕭男氣得當場離席，李男卻追出門，抓住蕭男的衣領、右手臂，硬將蕭男帶離現場，妨害其行動自由，造成蕭男頸部及手臂受傷。

李男抓著蕭男，叫囂辱罵：「幹XX，不然我們出去講，跟你輸贏」等語，貶損蕭男的人格及尊嚴，直到公司同事發現，才將制止李男，而蕭則報警提告。

李男否認傷害、強制未遂及公然侮辱犯行，他辯稱沒有拉扯蕭男，蕭男身上的挫傷，可能是他自己弄的，至於三字經，那只是因為情緒失控脫口而出，並非針對蕭男辱罵。

法官傳喚相關證人調查，證人也證稱聽到2人爭吵聲、三字經，其中一名目擊證人衝過去擋在2人中間，其他人也表示有看到李男伸手抓蕭男手臂，直到李男被同事拉走才結束爭吵。

法官認，李男犯罪事證明確，依傷害罪，判李男拘55日、公然侮辱判拘10日，應執行55日，易科罰金5萬5千元。

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