快訊／中科院實驗室丙烷氣爆！　2員工一二級灼傷送醫

▲中科院30日下午傳出實驗室丙烷氣爆意外，2名技術人員受傷送醫，所幸均無生命危險。（圖／翻攝自中科院網站）

記者沈繼昌／桃園報導

中山科學研究院青山院區化學所一樓實驗室，30日下午傳出丙烷鋼瓶氣爆意外，2名技術人員走避不及受傷，被送往國軍桃園總醫院急救，院方指出，2名受傷人員是在進行防火材料煙霧試驗時使用丙烷氣體，因故不慎引燃造成2人受到一、二級灼傷，目前意識清楚、生命跡象穩定，意外原因還在調查中。

中科院指出，30日中午13時許，青山院區化學研究所高分子化學組857館防火實驗室，房姓與曾姓技術人員執行防火材料煙霧試驗，使用丙烷氣體不慎引燃，造成曾姓員工左手與腳部、房姓員工臉部與前胸受到一、二級灼傷，意外發生後2人被緊急送往國軍桃園總醫院治療，院方正就意外發生進行調查。

據指出，桃園市消防局下午獲報後，包括龍潭、高平消防分隊出動3輛消防車趕往灌救，所幸火勢並未擴大，院區消防車已自行撲滅火勢，現場受傷的房姓與曾姓男子受到一、二級灼傷，已送醫急救中。

國軍桃園總醫院說，房姓員工有22％燒灼傷，曾姓男子則是10％灼傷，受傷部位分布在臉部與頸部等處，2人生命跡象穩定，院方稍晚將進行手術治療。

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