台南市交通傷亡人數偏高　黃偉哲：拿出積極作為對症下藥

▲台南市政府致力降低交通傷亡人數，已漸收成效。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲在7月份道安會報中，針對台南市每10萬人口交通傷亡人數偏高問題，當場指示各小組拿出積極作為對症下藥，事故熱區執法與教育宣導等多管齊下，有效降低台南市交通傷亡事故，確保市民行的安全。

交通局代理局長熊萬銀表示，全國道安交通事故數據皆呈現正成長狀況，惟台南市自2011年至2018年A1類交通事故自205人降至149人，逐年已減少56人（減少37％），台南市2019年1至5月之交通事故死亡人數116人，較前一年度同期死亡人數減少11人（減少9％為六都減少幅度最多、全國第二），顯示長期所推動道安工作已漸收成效。

代理局長熊萬銀指出，台南市幅員遼闊，都會與鄉鎮並存及高齡人口所佔比例偏高等為本市特色，民眾多偏好私人運輸工具，發生交通事故風險性也較高，相較其他屬於都會型大眾運輸較為發達的直轄市，在事故防制作法更具難度與挑戰性。

目前除持續推動各項肇事防制專案作為外，利用大數據分析台南市交通事故特性，率先六都針對事故特性研提3年期本市道安行動計畫，涵蓋工程、教育、執法、監理、宣導等多面向，以高齡者、機車事故、易肇事地點進行改善，並推動科技執法與肇事熱點取締，有效嚇阻違規行為，另多管道推動交安教育宣導等。

交通局呼籲市民朋友，違規的用路行為是發生交通事故的主要原因，遵守交通規則從用路不違規開始，守護自己也是保護他人用路安全。