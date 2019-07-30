價美物廉做愛心　黃偉哲：集愛挺庇護有情過中秋

▲台南市勞工局上午特別舉辦「集愛挺庇護有情過中秋」記者會，向各界推薦其所輔導的五家庇護工場精心準備的應景中秋禮品。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一年一度的中秋節將至，台南市勞工局7月30日上午特別舉辦「集愛挺庇護有情過中秋」記者會，向各界推薦其所輔導的5家庇護工場精心準備的應景中秋禮品，包括月餅禮盒、烤肉組合、蛋捲、還有越光米等，市長黃偉哲親臨現場試吃推銷，並歡迎民眾踴躍選購，用行動給庇護工場最有力的支持。

黃偉哲表示，市府每年都舉辦庇護工場的中秋禮品展示會，中秋節雖然還沒有到，但是已經熱切展開預購活動。黃偉哲提到，市府不僅幫農民行銷農產品，也大力推廣庇護工場的商品，幫他們引進商機。因為庇護工場吸納許多弱勢的人，讓他們有釣竿，能夠自己釣到魚，市府則是扮演幫忙把魚趕到他們釣竿的角色。在同樣等值的前提下，庇護工場的禮品除了精美外，更特別具有社會福利及愛心的意義，所以鼓勵市府同仁、市内的團體機關踴躍選購。黃偉哲期待，不管是吃的或是其它產品，庇護工場都能得到大家的青睞與支持，市府將持續媒合企業界，與更多的庇護工場攜手合作，幫助照顧社會上弱勢的人。

台南市勞工局表示，台南市目前有5家庇護工場，結合其中「展翼」的烘焙、「創義」的印刷、「吉茂」的影印，加上29位庇護員工齊心協力，共同推出三款「集愛中秋」月餅禮盒。禮盒的組合代表著每一位庇護員工，靠自己的力量，為生計而努力，以及對社會的貢獻與付出。

此外，「喜憨兒台南庇護工場」除推出安心豬里肌肉片加安心雞腿排，及岩燒客家豬肉烤肉組，更與全家便利商店攜手合作，辦理『愛心送餐』送愛募集活動，透過餐點送愛到弱勢家庭。想加入攜手送愛行列的民眾，可到附近的全家便利商店認購商品，一組僅需399元。

「蓮心園基金會」及其庇護農藝工場也推出蛋捲禮盒、無毒農作沙拉、健康養生的各式花茶、與營養可口的越光米可供選購，歡迎大家開心送禮、安心享用，闔家團圓過中秋之餘，也能兼做公益，創造暖心的循環。

台南巿5家庇護工場，共可提供49名庇護性員工就業，每一位庇護員工，都有屬於自己獨特的生命故事，蛻變過程艱辛，各庇護工場以愛心和耐心，鼓勵學習工作技能，並為生活找到方向。