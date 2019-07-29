台南市定古蹟陳世興宅啟動修復　黃偉哲敲磚祈福喚醒古宅重生

▲台南市長黃偉哲，主持市定古蹟「陳世興宅」動工儀式，偕同陳世興宅所有權人代表陳朝欽等人，宣告修復工程啟動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲7月29日上午吉時，主持市定古蹟「陳世興宅」動工儀式，偕同陳世興宅所有權人代表陳朝欽先生等，宣告修復工程正式啟動，祈求工程平安順利。





黃偉哲市長說，感謝「陳世興宅」的後代，願意讓台南市政府文化局、文資處，以及相關文化產官學單位一同合作，同時亦有政府經費的挹注，大家各司其職，努力將此古宅的生命保存延續。「陳世興宅」的修復工程，預估是540個工作天。

黃偉哲市長今日率眾遵循古禮，焚香祝禱，並沿著古宅東南西北四個方位繞行一圈敲磚祈福，希望古宅修繕順利圓滿，也期待未來與大家一同見證「陳世興宅」的重生。



黃偉哲表示，非常感謝陳氏宗親後代，以及文化與建築界的學者專家對於修復「陳世興宅」的關注和投入。對於別具意義的古宅或是歷史建築的修繕，政府常常面臨後代子孫處理祖產有意見不一的問題，政府單位無法介入其中，最後只能任由珍貴的老宅荒廢凋落或是剷除變賣，這是令人相當扼腕的情況。



「陳世興宅」坐落於南市中西區忠義路的巷弄中，正是葉石濤小說裡「傀儡巷」的臺南景色，其鄰近國定古蹟赤嵌樓、祀典武廟、大天后宮，以及另一市定古蹟萬福庵照牆，乃是府城文化核心地帶，保留了傳統閩式建築的特色與格局，2015年由台南市政府指定為市定古蹟。它是台灣現存最悠久的民宅建築之一，創建年代推估可上溯至清治乾隆15年（1750年），建築佔地超過350坪、正廳高度達6米4，其構造特色包括：保有台南地區特有的鐵剪刀壁鎖構件形式豐富（包括S型、T型及X型）的山牆、穿鬪式架扇、承重牆顏只磚、屋頂屋瓦的樣式、木架扇內為菅蓁與三合土組構的壁體，以及簷口鋪面大尺度的花崗石階等，皆屬台灣民宅建築稀有之案例。再加上建築物經歷代修建的痕跡，亦印證其多元變遷的價值特色，在臺南實屬少見而珍貴。「陳世興」一詞並非人名字號，而是墾號，係於乾隆31年（1776年）前成立。



台南市政府於2015年依據《文化資產保存法》將陳世興宅指定為市定古蹟。此項工程納為「再造歷史現場計畫－台南市再現赤崁『署』光」項下的歷史街區振興與再生計畫之一，工程修復完成後，將能結合赤崁文化園區的再造、成功國小歷史場域重塑，以及周邊文化資產如廣安宮、原白金町日式宿舍群的修復，與周邊歷史街道與老屋的改造，打造出文化首都舊城核心歷史新風貌。