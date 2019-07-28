「封城安居鐵腕掃蕩」　台南市新任警長率隊擴大臨檢

記者林悅／台南報導

台南市警局局長周幼偉，7月27日晚上間赴台南市警五分局主持「封城安居掃蕩鐵腕行動專案」擴大臨檢勤前教育，並親自帶隊執行臨檢掃蕩勤務，針對歸仁、永康、第一至第六等8個分局轄內之重點治安顧慮場所，全面臨檢查察取締。

▲台南市警局執行「封城安居掃蕩鐵腕行動專案」，市警局長周幼偉親自主持勤教，並帶隊同步在8個分局舉行擴大臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）





市警局長周幼偉表示，2020年初總統副總統及立委選舉將屆，查察賄選防制暴力工作亦如火如荼進行，為期淨化選前治安，今年度在偵辦非法槍械、打擊毒品方面，將加強檢肅查緝，尤其許多經常發生街頭聚眾鬥毆、暴力滋事等娛樂場所必須以優勢警力進行壓制，隨時啟動「快速打擊部隊」立即反應處置，以維護政府之公權力。27日晚上的勤前教育中，周局長除慰勉員警執勤辛勞外，對於未來的工作理念也與在場員警進行交流。





為發揮市府統合各局處「第三方警政」能量，周幼偉局長要求所屬若發現潛藏犯罪之商業處所，應逐月列冊報該局刑事警察大隊，並副知市政府相關局處，列為「公共安全聯合稽查」目標，以促使該類營業場所業者積極配合市府政策，並善盡場所管理責任。藉由落實「第三方警政」以有效掃蕩犯罪潛藏於商業處所，不容許衍變為治安死角，以有效阻斷犯罪擴散管道。





隨後台南市警局長周幼偉親自率隊進行擴大臨檢掃蕩勤務，針對8個分局轄內特種營業等場所進行擴大臨檢。警方在舞廳、KTV等場所臨檢時，將酒店小姐、服務生等聚集在一起，一一進行身分盤查檢核，對消費民眾也逐一檢查其身分。

市警局指出，統計周幼偉局長7月22日到任至7月26日止「肅槍」、「掃毒」及「打詐」成效，肅槍部分查獲4件4人，查扣改造手槍3枝、子彈28顆。掃毒部分查獲毒品犯嫌90人，查獲各級毒品重量772.97公克。打詐部分查獲詐欺犯嫌17名，成果良好。

27日執行「封城安居掃蕩鐵腕行動專案」，計查獲非駕駛業務傷害通緝犯1名、竊盜現行犯1件1人、酒駕公共危險3件3人，告發酒駕及拒測各1件1人、告發交通違規7件及菸害防制法4件4人。

周幼偉局長特別提示警察人員，應秉持「視民如親」理念，要求警察人員做到「強化治安作為、提升警政效能、提供優質便民服務」，亦即所有警政作為均以市民有感為依歸，秉持用心、關心及同理心的工作態度，為市民提供安居樂業的生活環境，讓市民有感，實現「安全大台南、宜居好府城」的願景，期許南警做得更好、市民能過得更好。