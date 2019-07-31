談判日中方重批美霸權　人民日報：要用誠意、不要無事生非

▲中美貿易磋商前，兩國氣氛仍相當緊張。（圖／路透）

記者陳政錄／上海報導

第十二輪中美經貿高級別磋商召開之際，針對美國總統川普於推特上的激烈言論，中方今日上午繼續透過官媒喊話，包括《人民日報》、央視國際銳評相繼痛批美方霸權、鷹派作風，強調美國只為「奪利」，彷彿得了「健忘症」，呼籲要和中方談判就要誠心誠意，不要無事生非。

美方貿易代表團由貿易代表萊特海澤、財政部長梅努欽領隊，於昨日抵達上海後，今天將於西郊賓館和大陸國務院副總理劉鶴等中方代表團，進行新一輪高級別磋商。

▲上海西郊賓館一隅。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，在貿易談判前夕，川普再度透過推特等，發表激烈言論，包括抨擊中方根本未啟動採購，指責中方採取拖延戰術。他還說，等到自己連任，雙方的協議將更加嚴苛。

對此《人民日報》今發文強調，「想同中方談，就要誠心誠意談，不要無事生非。想取得好的結果，就要多看看中美雙方存在巨大利益交集。」

報導稱，在磋商開啟之際，美國一些人的邊鼓又敲了起來，干擾主旋律。認為此舉是方為了奪利，而忘記自己承諾的「在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商。」報導強調，中國是扛得住、耗得起的國家，不可能無原則讓步，奉勸美國人「不要抱有任何不切實際的幻想。」

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平6月底在日本G20峰會期間會晤。（圖／達志影像／美聯社）

報導還要美方重溫中國的古訓「訑訑之聲音顏色，距人於千里之外。」要美方有基本的清醒、自重和信義。想同中方談，就要誠心誠意談，不要無事生非。

央視國際銳評也稱，過去一年多來，雙方通過十餘輪磋商，已就大部分內容達成共識，但也經歷過幾次波折，原因是美方總是喜歡搞極限施壓那一套，索取不合理的高要價，提出損害中國主權和尊嚴的要求，導致雙方遲遲未能彌合分歧。

銳評指出，中美就經貿問題談談打打一年多，再次回到談判桌前，來之不易。要想談出成果，關鍵在於落實大阪會晤共識，堅持平等與相互尊重，照顧彼此合理關切，「而不能一方壓著一方談，搞極限施壓。」