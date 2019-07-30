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桃園航空城推動延宕20多年　邱奕勝慨嘆「世界奇蹟」

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▲桃園航空城推動延宕20多年，議長邱奕勝慨嘆「世界奇蹟」？（圖／廖帝權提供）

▲桃園航空城推動延宕20多年，議長邱奕勝（右）慨嘆「世界奇蹟」。（圖／廖帝權提供）

記者楊熾興／桃園報導

近年來，桃園推動鐵路地下化、航空城計劃、都會區捷運、桃園會展中心等重大建設，使桃園發展遠景看好。市議會議長邱奕勝指出，其中，航空城重大建設計劃，已推動了20多年，現今才進入徵地作業，和機捷建設20多年才通車，慨嘆都是「世界奇蹟」！邱奕勝期許市府團隊推動市政建設邁大步，加速台灣經濟發展。

邱奕勝議長係針對30日、抵市議會拜會的桃園市新聞記者協會常務理事劉明發、理事廖建智、公益主委唐平榮等成員，針對最近桃園航空城重大建設推動牛步化、航空城計畫土地協議價購會議正式展開，民眾不滿查估價格偏低等事宜，提出關切，做出上述看法。▲桃園航空城推動延宕20多年，議長邱奕勝慨嘆「世界奇蹟」？（圖／廖帝權提供）

▲▼桃園航空城推動延宕20多年，議長邱奕勝慨嘆「世界奇蹟」（圖／廖帝權提供）▲桃園航空城推動延宕20多年，議長邱奕勝慨嘆「世界奇蹟」？（圖／廖帝權提供）

邱奕勝表示，隨著桃園各項重大交通建設，紛紛展開，桃園的改變以近20年來幅度最大，從吳志揚縣長爭取準直轄市開始，到鄭文燦市長於2014年就任、桃園正式升格為六都後，全市人口突破200萬不斷衝高至目前的223萬人，年度預算也突破千億，同時帶動各項重大選設施展開來，這些都是歷屆縣長到市長及議員們共同努力的成果。▲桃園航空城推動延宕20多年，議長邱奕勝慨嘆「世界奇蹟」？（圖／廖帝權提供）

▲桃園市新聞記者協會拜會議長邱奕勝，期全力支持會務推動。（圖／廖帝權提供）

對於攸關台灣經濟發展的桃園航空城重大建設計劃推動，已延宕20多年，現今才進入土地協議價購會議，邱奕勝慨嘆如此牛步化的建設推動是「世界奇蹟」！邱奕勝直言，在桃園航空城重大建設計劃中，講話最大聲的反對者，往往是在航空城計畫中沒有土地的人，這些人常藉此突顯自己的重要性，幸目前市府已經進入徵地作業，已有實質的進展。▲桃園航空城推動延宕20多年，議長邱奕勝慨嘆「世界奇蹟」？（圖／廖帝權提供）

▲桃園市新聞記者協會理事長楊淑媛（右），致贈顧問聘書給議長邱奕勝，期全力支持會務推動。（圖／市議會提供）

桃園市新聞記者協會30日由榮譽理事長余金來、現任理事長楊淑媛、帶領理監事及正、副秘書長鍾妙妮、廖帝權以及公益主委唐平榮等核心成員，拜會市議會議長邱奕勝，感謝邱議長長期來對在地媒體從業人員的重視，並致贈顧問聘書給邱議長，期全力支持會務推動。

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關鍵字：桃園航空城,邱奕勝,世界奇蹟

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