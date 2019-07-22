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鄭文燦見証　桃園航空城公司、創奕能源、華電聯網簽署MOU

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▲鄭文燦見証，桃園航空城公司與創奕能源、華電聯網共同簽署合作備忘錄。（圖／市府提供）

▲鄭文燦見証，桃園航空城公司與創奕能源、華電聯網共同簽署合作備忘錄。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城產專區將優先針對綠能、自駕車、ICT及雲端、航空、物流、生醫等六大產業進行招商，桃園航空城公司22日由市長鄭文燦見証，於市府與創奕能源科技、華電聯網共同簽署合作備忘錄。鄭文燦指出，創奕能源為國內電動巴士的龍頭廠商，華電聯網擅長系統整合及軟體研發，結合兩家公司優勢，有助於自駕車、綠能產業發展。▲鄭文燦見証，桃園航空城公司與創奕能源、華電聯網共同簽署合作備忘錄。（圖／市府提供）

▲▼鄭文燦見証，桃園航空城公司與創奕能源、華電聯網共同簽署合作備忘錄。（圖／市府提供）▲鄭文燦見証，桃園航空城公司與創奕能源、華電聯網共同簽署合作備忘錄。（圖／市府提供）

鄭文燦也提及，多家車廠、零組件及車輛電池產業以桃園為發展重心，因此桃園發展自駕車、車聯網等產業深具優勢；除了已開幕營運之「虎頭山物聯網創新基地」，可提供自駕車及電動車封閉測試場域，目前市府也規劃沿著桃園機場至青埔地區，劃設半開放道路測試路線，甚至是點對點開放測試場域。▲鄭文燦見証，桃園航空城公司與創奕能源、華電聯網共同簽署合作備忘錄。（圖／市府提供）

此外，亞洲‧矽谷創新研發中心將於明年動工，進入招商階段，希望未來能納入更多新型態的產業及各項加值應用服務，成為智慧城市的營運中心。鄭文燦說，桃園航空城重大建設計劃目前已成功擺脫紙上作業階段，進入實質開發階段，去（2018）年完成航空城都市計畫再審定，並完成核定區段徵收範圍及抵價地比例，預定今（2019）年完成地上物查估及公聽會作業，10月送內政部審查，並預計明（109）年4月前完成區段徵收計畫。

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關鍵字：鄭文燦,桃園航空城,創奕能源,華電聯網,簽署MOU

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