正義老虎軍團8月3日辦連署：台灣需要大破大立的郭台銘當總統

▲正義老虎軍團舉辦郭台銘參選總統連署。（圖／翻攝臉書粉專「正義老虎軍團」）

記者黃巈禾／台北報導

挺郭社團「正義老虎軍團」近來啟動網路連署，希望能把目前還在歐洲沉澱的鴻海集團創辦人郭台銘「喚回來」選總統，相關的行動甚至已有實體的連署點出現。原本尚待確認的台北場連署活動，「正義老虎軍團」30日已在臉書粉專宣布，8月3日上午10點30至下午5點將舉辦台北場，地點在板橋農會前廣場（新北市板橋府中路29號），並提醒民眾自備身份證、正面影本。

「正義老虎軍團」表示，「台灣需要大破大立的郭台銘當總統！國民黨可以輸，但中華民國台灣不能輸，所以今天我們正義老虎軍團全面發起連署郭台銘參選2020總統活動，我們要郭台銘來當我們的總統，不分藍綠的照顧所有百姓！」就如同郭台銘說的，不可討好每一個人，但願意盡力的照顧每一個人，終結藍綠多年來的惡鬥，他們相信郭台銘可以做得到。

「正義老虎軍團」提到，連署活動是由臉書粉專「正義老虎軍團」民間社團主辦，這幾天的活動過程中，有遇到熱心支持者想要捐款幫助，他們都婉拒了，第一，不具備法人身份，不能接受捐款；第二，也是為了避免後面有可能別人也利用此連署活動，在接受捐款後做其他事情，讓連署活動理念變質，不過，若是團員三五好友合力出資買些小裝備是沒問題的。