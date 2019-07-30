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鬧分手...恐怖男載摩鐵「交疊硬刺」　女友驚喊：不要！他怒甩巴掌枕頭狂悶

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▲▼ 阿根廷一名11歲女童，因遭祖母的男友性侵懷孕 。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲邱男向女友強索分手砲，過程中掌摑、枕頭悶口鼻樣樣來。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

記者戴若涵／新竹報導

一名邱姓男子2017年與女友雯雯（化名）感情生變要求談判，沒想到他竟趁機將女友載往宜蘭一間汽車旅館，違反女友意願強討分手砲，過程中還出手掌摑、掐脖，甚至用枕頭摀住對方口鼻。新竹地方法院審理後，依強制性交、強制罪判他有期徒刑1年8月、3月，緩刑4年，可上訴。

根據判決書，邱男2017年12月11日凌晨2時許，因與雯雯感情生變，決定開車前往雯雯新竹住處要求談判，沒想到談到一半，邱男突然說要到摩鐵休息，雯雯立馬拒絕，但仍被硬載到宜蘭一間摩鐵。

才一進房，邱男便不顧雯雯拒絕強行索討「分手砲」，還將對方推到床上用身體壓制，再出手掌摑，過程中害雯雯後腦撞上牆壁，接著邱男又一手掐住雯雯脖子，一手用枕頭摀住口鼻，再脫下對方內褲性侵得逞，導致雯雯後腦勺2處瘀傷、右頸瘀傷、右乳房上方瘀傷，後背2處抓傷，傷痕累累的雯雯不甘受辱決定報警處理。

但邱男仍不罷休，事隔才1個月，竟趁著雯雯載兒子到鬧區買早餐的機會，強行坐進雯雯副駕駛座還拒不下車，最後雙方爆發肢體衝突，邱男才悻悻然離去。

法院審理後依強制性交、強制罪判邱男有期徒刑1年8月、3月，考量他犯後坦承犯行、態度良好，也與雯雯達成和解，同意給予緩刑4年，緩刑期間付保護管束。全案仍可上訴。

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關鍵字：性侵,分手砲,新竹

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