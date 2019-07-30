日航「台日航線」開航60年了！　歷代空服員制服亮相...竟曾穿過迷你裙

▲日本航空歡慶台日航線首航60週年，特地舉行灑水紀念儀式。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

日本航空（JAL）在1959年7月30日正式開啟東京羽田－台北松山航線首航，在喜迎60周年的今天，日航也特地在松山機場JL098航班登機門舉行紀念儀式與旅客同樂，並贈送旅客紀念品與搭乘證明書。特別的是，日航找來7位空服員穿上歷代珍貴的制服，引起熱烈迴響。

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▲▼日本航空慶台日航線首航60週年，特地在松山機場紀念儀式，現場致贈給旅客小禮物。（圖／記者賴文萱攝）

為了歡慶台日航線60周年，日本航空中午在松山機場JL098航班登機門舉行紀念灑水儀式，針對當日搭乘台北松山＝東京羽田JL096／JL098、東京羽田＝台北松山JL097／JL099的旅客，日航也致贈小禮物（Q版日航飛機磁鐵／原子筆）、搭乘證明書，與旅客同樂。

▲▼日本航空歷代空服員制服亮相，分別有日航第四、五代制服，日本亞細亞航空第四～七代制服，最左邊則為日本航空目前第十代制服。（圖／記者賴文萱攝）

日本航空也找來7名空服員穿上歷代空服員制服現身，透過新進空服員展示歷代空服員制服，象徵著日式服務精神世代傳承的寓意。今日亮相的制服為日本航空第四、五、十代制服，其中第五代制服為迷你短裙最為吸睛。另外，亮相的還有過去在日中關係影響下，日航另成立日本亞細亞航空飛航台日航線時，空服員曾穿著的第四、五、六、七代制服。

▲▼日航歷代制服各有不同特色、細節，連色系的變動也很大。（圖／記者賴文萱攝）

日本航空表示，台日航線60年前首航時，空服員穿著的是日本航空第三代制服，但因歷史太悠久，並沒能在這次亮相，另透露，預計明年4月將會再更換空服員制服。

▲日航常務執行董事大貫哲也，特地表達對台灣旅客的感謝。（圖／記者賴文萱攝）

日航常務執行董事大貫哲也在紀念儀式致詞時表示，60年前日航開航松山-羽田時，是採用DC-6小飛機來執行東京-台北-香港任務，當時僅能乘載50人，直到現在日航飛台灣已有一天7航班、5條航線的規模。為此，他特別向台灣旅客表達真心感謝，也承諾未來將會持續提高服務、飛航安全，促進台日交流。

交通部次長祁文中致詞時說到，台日航線60年來曾經遭遇困難，但仍找到解方持續維持飛航，直到現在運能不斷成長，去年訪台日本旅客成長了3.9%，已達196萬人次，預計今年就可望突破200萬人次，期待未來台日空運市場也能夠持續成長，開拓更多航線。

▲日本航空台日航線首航60週年紀念儀式。（圖／記者賴文萱攝）

日航預定在今年9月在台北松山機場觀景台舉行日本航空講座與機場體驗活動，11月23日與捷安特共同舉辦日本航空台灣=日本航線60週年自行車悠遊行活動，持續喜迎飛航60年。

日航目前從台灣出發到日本的航班每天有7班往返，包括台北松山－東京羽田（每天2班，以777-200ER運航）、桃園－東京成田（每天2班，其中早去/晚回航班JL802/JL809以 787-8運航）、桃園－大阪（每天1班）、桃園－名古屋（每天1班）、高雄－東京成田（每天1班，以JAL SKY SUITE 767運航），旅客可當天在羽田機場銜接JAL國內線，前往日本30多個地方城市。