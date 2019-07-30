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吳敦義列不分區立委第一？　陳杰籲勿自肥：會讓人家笑啦

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▲陳杰公開表示希望吳敦義不要爭取不分區立委。（圖／陳杰辦公室提供）

▲陳杰公開表示希望吳敦義不要爭取不分區立委。（圖／陳杰辦公室提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國民黨日前召開全代會，通過提名高雄市長韓國瑜代表國民黨參選第10屆中華民國總統選舉，並宣示要搶下60席立委席次，使國會過半，強化執政績效。前立法委員、全國總工會理事長陳杰呼籲，應由國民黨主席吳敦義率領黨國大老自動請纓，挑戰艱困選區，而非「自肥」優先安排不分區立委第一順位，否則將貽笑大方。

陳杰指出，從國民黨提名名單可以看出，區域立委79席次中，僅提名67席，還有12席尚未提名，或因政治考量，或因選區選情艱困而推不出人選，或因特定選區缺乏幹將，以致無法與民進黨對壘而乏人問津，尤其，台南市第二選區、第六選區，均缺乏強棒，此時，應由國民黨主席吳敦義、前總統馬英九等人率領黨國大老自動請纓，挑戰艱困選區，以提振國民黨士氣。

▲陳杰公開表示希望吳敦義不要爭取不分區立委。（圖／陳杰辦公室提供）

▲陳杰認為吳敦義應該要自動請纓，挑戰艱困選區。

對於將自己排入不分區立委第1名，以挑戰立法院長大位，吳敦義曾公開表示「會慎重考慮」；陳杰批評，此舉無疑令人質疑其「球員兼裁判」與「自肥」的立場，與身為國民黨黨主席，應有的「公正」、「客觀」、「大器」格調，有所牴觸，陳杰期盼吳敦義應盡快懸崖勒馬，勿任由「媚勢者」胡亂動員連署，最後鑄下大錯，將徒令後人不齒、而貽笑大方。

陳杰以1992年民進黨徵召前黨主席黃信介前往素為國民黨禁臠的花蓮選區為例，指出當時黃信介透過法院驗票程序一舉拿下花蓮立委席次，「元帥東征」傳為佳話，證明艱困選區一樣可以翻盤。

其次黨國大老全國知名度高，為何有些選區會淪為國民黨艱困選區？很大關鍵是因過去缺乏國民黨執政時高度注意與關心，以致「南北發展失衡」，黨國大老揮軍南下艱困選區，可以昭告世人，國民黨高層開始重視這一個選區的經營，開始注意這一個選區地方建設發展，開始投入人才協助地方經濟建設，讓艱困選區可以活絡起來，韓國瑜參選高雄市長扭轉綠軍執政20年劣勢，就是明證之一。

▲陳杰公開表示希望吳敦義不要爭取不分區立委。（圖／陳杰辦公室提供）

▲陳杰挑戰2020國民黨彰化縣立委初選失利。

其三、身先士卒帶動民氣：黨國大老可以不計毀譽，投入艱困選區選舉，將可以帶動民間士氣，證明國民黨不是一個爭權奪利政黨，而是一個肯奉獻、肯犧牲的泱泱政黨，即使輸了選戰，也會贏了民心，更可以帶動不分區選票的增加。

其四、黨政經驗豐富扭轉劣勢：馬英九、吳敦義等人歷任總統、副總統、黨主席等職位，黨政經驗豐富，投身地方選舉，將更能接近地氣，苦民所苦，而非置身高堂，忽略了人民真正需求，如此一來，方可扭轉國民黨在地方經營上的劣勢，更可以打破派系惡鬥陋習。

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關鍵字：陳杰,吳敦義,馬英九,不分區立委

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