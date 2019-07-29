火速幫找回手機...櫻花妹「甜美合照＋臉書好友」：很好的回憶　警笑開懷

▲警察幫櫻花妹找回手機。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

記者李忠憲、林昱萱／台中報導

日籍女子梅原遙日前到台灣玩時，不小心把手機遺留在公車上，還好在警方與熱心民眾的協助下，趕在她搭上飛機前將手機尋回，而梅原也非常感謝警方的協助，興奮地連連歡呼並和警方留下聯絡方式，回到日本後還特地傳訊息向警方致謝。

梅原日前和朋友到台灣玩，卻不小心把手機忘在公車上，她著急地到派出所報案，但警方致電給公車司機後，司機卻表示沒有發現手機，急著趕搭飛機的梅原只好失望離開，不過就在幾分鐘後，就有民眾拿著撿到的手機報案，而警方一看立馬認出這就是梅原的手機，朝著她與友人離去方向搜尋，果真發現她們的蹤影，成功將手機物歸原主，而她一看到失而復得的手機，頻向員警道謝，表示能與台灣警察結緣，感到非常幸運！

梅原見到手機失而復得後，不僅興奮地不停歡呼，並與員警合影、互加臉書好友，回國後還傳訊息給員警「我們平安回國了，受到臺灣警察多方面的幫助，能夠好好觀光，是很好的回憶」。

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